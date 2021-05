https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.05.2021 - Última actualización - 11:47

11:44

Las dos semifinales el mismo día, sin las condiciones sanitarias necesarias y una final a las 48 horas con casi nada de descanso. Una imagen que no condice con los parámetros de seriedad. Un fútbol plagado de “rosca”.

La definición de la Copa con decisiones poco entendibles Como si se la quisieran sacar de encima Las dos semifinales el mismo día, sin las condiciones sanitarias necesarias y una final a las 48 horas con casi nada de descanso. Una imagen que no condice con los parámetros de seriedad. Un fútbol plagado de “rosca”. Las dos semifinales el mismo día, sin las condiciones sanitarias necesarias y una final a las 48 horas con casi nada de descanso. Una imagen que no condice con los parámetros de seriedad. Un fútbol plagado de “rosca”.

Pandemia, confinamiento, casos positivos que crecen, vacunas que tardan en llegar, hospitales sin camas, personal médico exhausto, muertes. El virus reina y gobierna nuestras vidas. Y en medio de todo esto, el fútbol... El fútbol con sus intereses -generales y particulares-, sus pataleos, sus berrinches, sus apuros, su negocio, sus compromisos.



La primera gran contradicción se observa este mismo martes. ¿Cómo se entiende que en un país en el que se suspendió, como consecuencia del ingreso al confinamiento, la definición de su propio torneo, se permita jugar partidos de otros torneos?, ¿qué hay de diferente entre los dos partidos de las semifinales y los que se van a jugar hoy (y mañana y pasado)?



Ahora se confirma (¿confirma?) que los partidos se van a jugar el lunes, ¡con apenas una diferencia de un ratito y en el mismo estadio! Y lo que es peor: ¡48 horas después se disputará la final! Ni en los mundiales ha ocurrido algo semejante. El mínimo tiempo disponible de descanso es de 96 horas. ¿Por qué el apuro de jugar 31 y 2?, ¿porque el 3 hay eliminatorias?, entonces, ¿por qué no se juega el 31 y el 4, o sea lunes y viernes, días que están también fuera del confinamiento?, ¿qué cambia?, ¿patalea Racing, que lo tiene a Arias y a Mena, convocados para la selección chilena?, ¿acaso estos jugadores van a poder jugar dos partidos en un día si tienen que hacerlo en una hipotética final el 2 y el 3 con su selección?



Francamente, daría la impresión de que se quieren sacar de encima la definición del torneo. Sería la primera vez, al menos que uno recuerde, que se juegan semifinales y final con 48 horas o menos de diferencia. Y acá surge otra gran pregunta: ¿Dónde está Agremiados?, ¿qué es de la vida del “desaparecido de escena” Sergio Marchi?, ¿corresponde que dos partidos de alto voltaje anímico y físico como son semifinal y final se jueguen con tan poco tiempo de descanso, inclusive con el riesgo, en la final, de ir a un alargue?, ¿es sano para el jugador y es sano para la seriedad de la máxima competencia que tiene el fútbol argentino?



La lucha de intereses es grande. El fútbol argentino no está bien y cada uno busca su mejor y mayor provecho. El compromiso con San Juan era grande, no sólo por el apoyo del gobierno y su aporte para que se juegue allí, sino también porque Tapia es sanjuanino y eso pesa. Tapia es Afa y Tinelli es Liga. ¿Habrán estado de acuerdo?, quién sabe. El devenir de los acontecimientos quizás arroje algo de claridad. Por lo pronto, no parece saludable ni serio que en estos tiempos se jueguen dos partidos en un mismo estadio, con cuatro delegaciones que casi se “chocarán”, sin tiempo para una correcta sanitización y también sin tiempo para la realización de los protocolos (hisopado obligatorio para todos con 48 horas de anticipación al partido), más una final con jugadores cansados física y mentalmente.