WhatsApp: se puede acelerar la velocidad de reproducción de los audios

​Una función muy esperada por la mayoría de los usuarios, la aceleración de los mensajes de voz y audios de WhatsApp, empieza a estar disponible para todos los usuarios de la plataforma de mensajería propiedad de Facebook. La herramienta, que en abril llegó a modo de prueba para los usuarios de la versión beta de la app para Android, permite reproducir a velocidad normal, un 50 por ciento más rápido (1.5x) o al doble de velocidad (2x).

La característica se traduce en un número que aparece situado a la derecha o izquierda de la línea de tiempo del mensaje del audio, según si es el mensaje que el usuario recibe o emite, respectivamente, según indicó el portal WABetaInfo. El medio ya había adelantado a mediados de marzo que WhatsApp estaba trabajando en esta característica.

Dicho número aparece en un recuadro gris redondeado e indica “1.0x” cuando se está reproduciendo de forma normal. Si los usuarios quieren que la velocidad del audio sea mayor pueden pulsar el número, que cambiará para indicar “1.5x” cuando aumenta la velocidad un 50 por ciento, y “2.0x” cuando reproduce al doble de velocidad.

Las siguientes notas de voz seguirán reproduciéndose según la última velocidad que el usuario haya marcado, aseguró WABetaInfo. Las imágenes compartidas hace un par de meses mostraban que puede cambiarse la velocidad de reproducción de los mensajes recibidos y enviados.

Esta herramienta está llegando a todos los usuarios con la última versión de la aplicación, aunque la implementación se va haciendo de forma paulatina, por lo que si todavía no la tienen disponible debería aparecer en breve.

Así funciona la reproducción de audios acelerados

Los usuarios de WhatsApp que tenga la aplicación actualizada ya pueden probar esta nueva función, o les debería llegar en el corto plazo.

- Al empezar a escuchar un mensaje de voz, veremos a la derecha un 1 con una X, que indicará la velocidad de reproducción normal.

- Si hacemos click en ese círculo, podremos cambiarlo a 1.5x (un 50% más rápido) o a 2x (el doble de velocidad), que generará una voz más aguda en la persona que está hablando.

- Por defecto, el próximo audio se reproducirá a la misma velocidad del último que escuchamos. De esta forma, si modificamos uno para escucharlo un 50% más rápido (1.5x), los próximos serán reproducidos de la misma manera.

No todos los usuarios ya tienen habilitada esta función, que primero apareció en abril en la versión beta del mensajero y ahora empezó a aparecer en todas las versiones de la app.

New WhatsApp for Android 2.21.10.15 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot