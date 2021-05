https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.05.2021 - Última actualización - 22:03

22:02

La ministra de Seguridad había dicho que quienes viajaran el fin de semana no podrían regresar a sus hogares hasta el fin del confinamiento.

Marcha atrás AMBA: Sabina Frederic autorizó a volver a los turistas que viajaron durante el fin de semana, pero serán sancionados La ministra de Seguridad había dicho que quienes viajaran el fin de semana no podrían regresar a sus hogares hasta el fin del confinamiento. La ministra de Seguridad había dicho que quienes viajaran el fin de semana no podrían regresar a sus hogares hasta el fin del confinamiento.

Sabina Frederic dio marcha atrás este martes con sus advertencias y ahora dijo que se sancionará a quienes quieran regresar a sus domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin permisos para circular durante el confinamiento estricto que se dispuso contra la segunda ola del coronavirus.

Este domingo, la ministra de Seguridad había advertido que quienes viajaran el fin de semana directamente no podrían volver a sus casas hasta el 31 de mayo. "Con una única pasada sin permiso o con un permiso que no corresponde para la situación, depende de la jurisdicción, puede estar imputada la persona, puede haber un secuestro de vehículo o puede haber un acta de intimación". explicó este martes en un móvil televisivo desde Puente La Noria. Frederic aclaró: "Eso depende de lo que decide el juzgado, la decisión no es de la Policía ni de la Gendarmería ni de la Prefectura".

Consultada sobre aquellas personas que abandonaron sus domicilios en el AMBA durante el fin de semana largo, la funcionaria pareció rectificar su postura: "La gente puede volver pero va a tener una infracción". En el mismo sentido se pronunció esta mañana en declaraciones a radio Urbana: " Si vuelve desde su domicilio y va a trabajar y es esencial no va a tener ningún problema, el problema es si vuelve de un lugar que no es su domicilio, ahí sí va a ser, seguramente, mínimo imputado en una causa penal".

La funcionaria dijo que cada infracción "depende mucho de los jueces", ya que en "algunos casos hay una notificación y una infracción, y en otros. una imputación con secuestro de vehículo que acompaña esa imputación", aunque la medida "no depende del policía que está en el control".

Por la tarde, tras supervisar los controles que se realizaron sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Hudson, la ministra volvió a resaltar el resultado de los controles para disminuir la circulación. "El descenso fue vertiginoso, tanto sábado como domingo y ayer también. Todavía no tenemos los datos de todas las autopistas pero la verdad es que estamos muy satisfechos. Se puede ver que hay muy poco tránsito hoy que es un día feriado, posible regreso de un fin de semana largo y la verdad que la gente se está quedando en su casa", dijo.

Respecto a la gente que aprovechó los feriados para viajar a balnearios de la Costa Atlántica, Frederic indicó que los datos oficiales muestran que "hubo sólo un 4% más" de tránsito en esa autopista, que luego se conecta con la Ruta 2 y las vías interbalnearias. "Lo que creemos es que hubo una alta concentración de vehículos en un horario muy corto, en un momento de lluvia, y eso daba la sensación de que se estaba yendo mucha más gente de la que se va un viernes", explicó.

Este domingo, la ministra de Seguridad había dicho, en declaraciones a América TV, que la gente que se fuera de vacaciones durante el fin de semana largo "no puede" regresar a sus domicilios en el AMBA. "La gente que se fue tendrá que quedarse a donde está hasta que finalicen estos 9 días que es el lunes 31 de mayo hasta las 6 de la mañana. Ese es el tiempo que deberá permanecer en el lugar en el que está hasta tanto pueda regresar", dijo.