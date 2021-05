https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa Libertadores

Boca busca asegurar su pase a octavos

El equipo de Russo recibirá a The Strongest de Bolivia desde las 21 en "La Bombonera" por la sexta y última fecha del Grupo C, que tiene clasificado a Barcelona de Ecuador, pero con los bolivianos y Santos de Brasil con chances de hacerlo.

Tiene chances. El recreíno Luis Vázquez podría ser titular esta noche en Boca contra The Strongest. Crédito: Gentileza



Boca recibirá hoy a The Strongest, de Bolivia, en un partido válido por la sexta y última fecha del Grupo C, en el que buscará asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a partir de las 21 en "La Bombonera", será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y televisado por la señal ESPN. El Grupo C tiene como líder a Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, luego se ubican Boca con 7, Santos, de Brasil, y The Strongest, ambos con 6, de manera que salvo los ecuatorianos que están clasificados, los otros tres tienen chances de avanzar en la Libertadores, y el que resulte tercero, de pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. A la misma hora jugarán en Ecuador el local Barcelona, que desea asegurarse el primer puesto del grupo para tener ventaja de cancha en los cruces de octavos de final, y Santos, que necesita un buen resultado para seguir en la Libertadores o bien asegurarse la Sudamericana. Para recibir a los bolivianos, Russo no tendrá a Cristian Medina, quien contrajo coronavirus, fue aislado y dejará su lugar al estratega colombiano Edwin Cardona. En la defensa continuará en el arco Esteban Andrada y también la dupla central más consolidada que conforman Carlos Izquierdoz y Lisandro López, aunque este último será titular únicamente porque Marcos Rojo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo. De todas maneras, Russo tiene otra incógnita a resolver para el partido ante los bolivianos, ya que además del reemplazante de Medina, madura la posibilidad de sacar del equipo a Pavón e incluir al goleador de la Reserva Luis Vázquez, para jugar con un delantero de área más Tevez retrasado y Villa por los costados. La inclusión del santafesino Vázquez, de 20 años, se da luego de la serie de actuaciones irrelevantes de Franco Soldano, quien no seguirá en el club después del 30 de junio puesto que no se renovará su contrato (está a préstamo y su pase pertenece al Olympiakos, de Grecia). Su rival, The Strongest, hilvanó dos victorias consecutivas, ambas en La Paz ante Barcelona (2-0) y Santos (2-1), eso le generó ilusión aunque sabe que no le será sencillo, ya que necesita ganar en "La Bombonera" y esperar que los brasileños no lo hagan en Guayaquil. Probables Formaciones Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Edwin Cardona; Cristian Pavón o Luis Vázquez, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo. The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Fernando Martelli, Gabriel Valverde y José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barboza y Jaime Arrascaita; Jair Reinoso y Rolando Blackburn. DT: Gustavo Florentín. Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Cancha: Boca. Hora: 21. TV: ESPN. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

