Evaluación "positiva" de Trabajo sobre al acatamiento al último DNU

Según el balance de la cartera laboral, en la actividad económica no se detectaron infracciones "masivas". Sí fue mayor el incumplimiento a la prohibición de la circulación. La provincia espera retornar el lunes a las disposiciones que se encontraban vigentes antes de los anuncios presidenciales.

El Ministerio de Trabajo evaluó positivamente el acatamiento que se registró en la provincia a las restricciones impuestas desde el gobierno nacional. El balance se realiza sobre los cuatros primeros días del confinamiento establecido por el último DNU de Alberto Fernández, al que adhirió Santa Fe mediante decreto del gobernador Omar Perotti. En diálogo con El Litoral, el titular de la cartera laboral, Juan Manuel Pusineri, aseveró que en la actividad económica "no se registraron incumplimientos masivos", aunque advirtió que este miércoles se daba un desafío mayor puesto que es el primer día hábil pleno que se tendrá desde que se anunciaron las nuevas medidas.

- ¿Qué evaluación hacen de estos primeros días de vigencia del último DNU?

- En el aspecto laboral lo que advertimos es que hubo un buen cumplimiento de la normativa que se dispuso de parte del gobierno nacional y a la que adhirió la provincia. Se detectaron algunas situaciones puntuales de algunos comercios y actividades que infringieron las normas y, por lo tanto, se hicieron las actas e intimaciones correspondientes, pero en la actividad económica el registro que tenemos es de un buen acatamiento a la normativa.

- ¿Las principales infracciones fueron por no respetar horarios o por abrir sin ser esenciales?

- Las infracciones por lo general han tenido que ver con la apertura de rubros no esenciales. Algunos casos se dieron en Rosario y otros en el interior, pero se fueron solucionando luego de las intimaciones cursadas. El sábado se dio una situación particular y con la apertura de muchos comercios porque las normativas se conocieron el viernes por la noche, tarde, y ello llevó a una situación de confusión. Por eso se había hablado con los intendentes, a fin de que se tuviese una mayor flexibilidad en la exigencia de la aplicación de la norma. Pero en general en la actividad económica no tenemos un incumplimiento masivo de la normativa.

- ¿Qué pasó con la circulación?

- Bueno, allí sí hubo un mayor índice de operativos y demorados en toda la provincia, por el incumplimiento a la prohibición de circulación puesto que muchos no pudieron acreditar una razón valedera. Hasta el lunes a la noche, en todo el territorio se contabilizan más de 580 personas demoradas. En este orden también preocupan las marchas anticuarentenas que se dieron este martes, como la que se dio en Rosario donde incluso fue agredida una reportera gráfica que estaba cumpliendo con su actividad. Sólo allí se identificaron a unas 30 personas negacionistas de la pandemia. Esperamos que en estos casos se cumplan con las sanciones judiciales correspondientes; no hay camas críticas y este tipo de cosas no ayudan en nada.

- ¿Este miércoles se reforzaron los operativos, teniendo en cuenta que es un día hábil?

- Los operativos son los que están dispuestos. En el Ministerio de Trabajo, pese a que la provincia decidió volver con toda la actividad administrativa de manera remota, los inspectores están trabajando. Hay diferentes situaciones; los supermercados o ferreterías y esenciales en general que podrán abrir, y el resto de los negocios que podrán hacer ventas telefónicas con entrega en la puerta del local o mediante la modalidad delivery. Ello cabe también para los locales de gastronomía. Esto será así hasta el domingo, inclusive.

- ¿Y, precisamente, después del domingo se retoman las restricciones provinciales que regían antes del DNU?

- Nosotros trabajamos con el esquema de que después del domingo, sí, volvemos a las restricciones que contiene el decreto firmado por el gobernador el 20 de mayo, y que estipula actividad normal para el comercio, aunque en una franja horaria más comprimida, por ejemplo. En ese caso, debería ajustarse el tema escolar; la provincia está preparada para un esquema de presencialidad sin perjuicio de que en estos días esté permitida la virtualidad. La semana que viene volveremos a ese esquema, excepto en aquellas ciudades o departamentos que estén en alarma epidemiológica. Allí se sostendría el trabajo escolar a distancia.

En nuestra ciudad: Comerciantes contra las restricciones

Este martes por la tarde, comerciantes, gastronómicos y propietarios de gimnasios de la ciudad de Santa Fe se dieron cita frente a la Casa de Gobierno para protestar contra el nuevo cierre de actividades por el incremento de casos de coronavirus en la región. El mismo tipo de manifestaciones se repitieron pacíficamente en distintos puntos del país. En Rosario, la concentración convocada por los autodenominados "Médicos por la verdad" asumió otro cariz, en tanto directamente expresaban su descreimiento en la propia pandemia, y se generaron incidentes que derivaron en el inicio de causas penales.

Foto: Pablo Aguirre

600 Personas fueron demoradas en la provincia durante todo el fin de semana largo por infringir las restricciones impuestas a través de los últimos anuncios formulados por el presidente Alberto Fernández. Se trata, esencialmente, de circular sin las autorizaciones correspondientes; y de asistir y organizar fiestas y eventos clandestinos.