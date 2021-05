Ciancio insiste en que la provincia agilice la gestión de vacunas contra el Coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada provincial Silvia Ciancio, volvió a pedir mayor celeridad en la adquisición, logística y disponibilidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 en Santa Fe. En carácter de presidenta de la Comisión de Salud en la cámara Baja, señaló que las dosis se convirtieron en un “bien escaso” y se puso a disposición para sumar en el esquema de armado territorial del proceso.

“Lo planteamos en su momento y ahora volvemos a hacerlo porque la segunda ola de la pandemia está pegando fuerte entre los santafesinos. Todas las medidas que se puedan tomar para evitar el aumento de contagios, se complementan si de la mano se vacuna con mayor celeridad”, dijo la legisladora.

Luego, apuntó: “Está clara la ineficacia del Gobierno Nacional en la compra oportuna de vacunas. Y eso nos lleva a dudar seriamente si la provincia estaría en condiciones de ponerse al frente de estrategias puntuales como sí lo están haciendo otros ejecutivos provinciales. No podemos seguir quedándonos atrás. Tenemos que dar pasos firmes y urgente”.

Ciancio, aseguró estar al tanto de la situación y monitoreando junto a su equipo lo que pasa puntualmente en el sur santafesino, donde “abundan las dudas, preguntas e incertidumbre” en torno a la disponibilidad de dosis. “La lógica como sucede en otras provincias o en los países más avanzados en esta línea, es que se aplica la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Lo que estamos viendo todos los días en Santa Fe es al revés. Hay poca disponibilidad de vacunas y la llegada de dosis no es fluida. Le seguimos dando una ventaja importante al virus para seguir penetrando”, remarcó.

“Sabemos que hubo infinidad de complicaciones desde el día cero de la campaña que arrancó en noviembre del 2020. Eso se tradujo en desconfianza y negatividad. Esos eran momentos para redoblar la apuesta y avanzar fuertemente. Pero dejamos pasar tiempo valioso y hoy estamos viendo las consecuencias. Hace falta otra impronta en este sentido desde la Casa Gris”, sostuvo.

Además, detalló: “La provincia de Santa Fe, por lo que se puede observar en los datos oficiales del Monitor Público de Vacunación, lleva vacunados un poco más del 25 % de la población total al 21 de mayo. Es decir que hay un 75 % restante que espera terminar con esa incertidumbre en el corto plazo y así recuperar la calma”.

Ciancio recordó que continúan contabilizándose casos de localidades que reciben dosis que resultan insuficientes en función de su población o bien los tiempos de recepción de vacunas terminaron siendo muy prolongados, lo que implica que durante muchos días no se realizan inoculaciones.

“Insisto: si las dosis son pocas, deben ser distribuidas de manera equitativa para lograr la accesibilidad. No puede haber habitantes de una misma región que accedan y otros que no. Ya pasamos por un proceso donde se cargaban en la web más turnos en relación a la cantidad de vacunas que había en los efectores. Ese fue un inconveniente grave porque no tenían en cuenta el stock con el que contaban los centros de salud”, remarcó.