Video: tocó el himno en una sala de terapia intensiva y conmovió a los pacientes internados por Covid-19

Más allá de "la reacción positiva en los internados", sus canciones van dirigidas también al personal de salud, como los enfermeros, "que están devastados" por la pandemia, relató Gastón Carrizo.

Gastón Carrizo, un trabajador social de un hospital de la provincia de Catamarca, se ha vuelto viral en los últimos días con un video en el que aparece tocando con su armónica el himno nacional en una sala de terapia intensiva con pacientes con Covid-19.

El hombre de 33 años, que trabaja en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán, relató a TN que esa fue la primera vez que tocó el himno argentino, aunque ya había interpretado otros "temas de blues, de La Renga, de Los Piojos y hasta el clásico tema de cumpleaños". "Cuando me piden un tema que no sé, llego a casa y me pongo a ensayarlo", explicó.

Más allá de "la reacción positiva en los internados", sus canciones van dirigidas también al personal de salud, como los enfermeros, "que están devastados" por la pandemia, ya que la música les da "un momento de paz y tranquilidad".

Mientras tanto, los familiares de los enfermos ya se han acostumbrado a la bella tradición. "Me empezó a pasar que los familiares de los pacientes me llamaban y me preguntaban: '¿Hoy ya le tocó la armónica a mi papá?' y yo me sentía en esa linda obligación", señala el trabajador social, quien recuerda que "la musicoterapia disminuye el nivel de sedación que necesitan los pacientes".

Carrizo cuenta también con el apoyo de sus jefes, que le dieron "una absoluta libertad" para seguir tocando "y así alegrar el duro momento que atraviesan los pacientes y trabajadores", detalló el músico, que pide "a todo el país, y en especial a Catamarca, que se cuiden lo más posible" ante el auge de la segunda ola de la pandemia.