Lo confirmó el gobernador El 29 de agosto habrá elecciones en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este miércoles que la provincia celebrará elecciones locales el 29 de agosto próximo y evitó dar definiciones sobre si peleará o no su reelección en el cargo, al asegurar que "todavía no soy candidato".



"Las elecciones van a ser el 29 de agosto y está confirmado absolutamente", aseguró el gobernador Valdés.



Los comicios de Corrientes, que debido a una larga serie de intervenciones federales se realizan en años distintos a los presidenciales, según la Constitución deberán ser cuatro meses antes del final del mandato, el 10 de diciembre próximo.



"Hay que interpretar jurídicamente como corresponde", planteó el jefe del Ejecutivo correntino, al afrontar los cuestionamientos de la oposición, que señalan que deberían ser en septiembre los comicios para elegir gobernador y vice, 15 diputados y cinco senadores provinciales.



Por otra parte, Valdés no dio una definición cerrada respecto a si buscará o no su reelección en los próximos comicios.



"Todavía no soy candidato, yo no lancé mi candidatura", sostuvo Valdés, en declaraciones radiales, dejando un manto de dudas sobre su futuro político de cara a las elecciones provinciales.



Y añadió: "Estamos buscando los consensos dentro de nuestro espacio: hay gente que quiere que yo sea candidato a gobernador y gente que no. Hay gente que me va a acompañar y gente que no lo hará".



Valdés es gobernador desde 2017 por la alianza Encuentro por Corrientes + Juntos por el Cambio, liderada por el radicalismo, aunque dejó abierta la posibilidad de sumar aliados de otras fuerzas.



"Hablo con todos, hablo con (el senador nacional Carlos) Camau Espínola, con (la diputada nacional) Nancy Sand y con (el director de obra en Aña Cua) Fabián Ríos y lo hacemos por canales institucionales", sostuvo el gobernador correntino, al referirse a la posibilidad de sumar a referentes del opositor Partido Justicialista.