Jugó contra Fluminense

De La Cruz después del Covid: "no podía salir del ahogo constante"

El mediocampista del River confesó cómo fue volver a jugar un partido oficial tras recuperarse del coronavirus. "No estaba al 100%, los primeros minutos los sufrí mucho", describió.

El mediocampista de River habló sobre las secuelas que el coronavirus dejó en su cuerpo Crédito: Gentileza

River cerró la Fase de Grupos de la Copa Libertadores perdiendo por 3 a 1 contra Fluminense en el Monumental. Pese al resultado, el Millonario se clasificó a los octavos de final de la competencia tras quedar segundo en el Grupo D con 9 unidades. El líder terminó siendo el Flu con 11 puntos. Para el cruce contra el conjunto brasilero, Marcelo Gallardo pudo contar con jugadores que el día anterior habían recibido el alta epidemiológica tras haber tenido coronavirus. Pero quedó claro que los futbolistas no estaban optimos desde lo físico. Uno de ellos fue Nicolás De La Cruz, quien en diálogo con el programa "Halcones y Palomas" de TNT Sports sobre su rendimiento post Covid-19. "Me sentía pesado, no podía salir del ahogo constante. Se notó porque no podía entrar en juego. Gracias al gol de Paulo Díaz en Colombia se hizo justicia", describió el jugador. "Con el correr del partido uno se enfoca en el juego y en la salud no se piensa. No te voy a negar que en los días previos, cuando supe que iba a jugar, tenía incertidumbre sobre cómo iba a responder desde lo físico", agregó De La Cruz. En tanto, contó que le gustaría compartir plantel con su hermano Carlos Sánchez. "Sería un sueño, siempre lo dije y lo voy a repetir. El sueño de jugar con mi hermano siempre está y si es en River, mejor. Mientras él siga jugando el sueño seguirá intacto", completó el uruguayo.

