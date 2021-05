https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.05.2021

20:35

En consonancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago y al poco volumen negociado.

Cayeron US$ 10 Bajas para la soja y el maíz en Rosario En consonancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago y al poco volumen negociado. En consonancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago y al poco volumen negociado.

Los granos operaron con precios a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago y al poco volumen negociado.

Las ofertas para fijaciones de precio en la soja cayeron US$ 10 hasta US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos fue de $ 32.055 la tonelada.

Por la oleaginosa con entrega entre junio y julio, la oferta abierta fue de US$ 335 la tonelada, a la vez que aparecieron ofertas de compra para la soja de nueva campaña, a un valor de US$ 307 la tonelada con entrega en mayo de 2022.

En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta bajó US$ 10 y se ubicó en US$ 195 la tonelada, mismo precio para la entrega en junio.

Para el segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 175 con entrega entre marzo y mayo y para junio y julio, US$ 165.

Por el trigo con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente $ 17.000 la tonelada, mientras que para las entregas entre julio y agosto un comprador ofreció US$ 205 la tonelada.

En el segmento diferido, se pactó para le entrega entre noviembre y diciembre US$ 200 la tonelada; enero, US$ 202; febrero, US$ 204; y marzo, US$ 206.

Por último, el girasol con entrega en diciembre se negoció a US$ 350 la tonelada.