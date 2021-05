Viviana Canosa y "El Dipy" enfrentan rumores de romance

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aseguran que el músico sale desde hace algún tiempo con una "cincuentona" y todo apunta a la conductora.

Aseguran que el músico sale desde hace algún tiempo con una "cincuentona" y todo apunta a la conductora.

Una vez más El Dipy está en boca de todos. Esta vez porque se subió a la ola de rumores que vinculan a Gastón Pauls con Mariana Diarco, pero disparó un polémico comentario que generó controversia.

A través de Twitter, su red social predilecta, el músico apuntó contra la periodista y el actor: "No soy de romper las bolas con esto Mariana, pero, ¿en serio? con ese adicto en recuperación (ponele) ¿cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una 'montaña rusa'. Lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamas lo voy a tener, pero con mi hijo no".

La periodista y el actor entablaron una cercana relación luego de compartir pantalla en Crónica HD. Pauls conduce "Seres Libres", mientras que Diarco es la presentadora de "Siempre Noticias". Pero la joven no dudó en defenderse de las agresiones del intérprete y respondió: "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas". Pero además levantó la apuesta y deslizó que El Dipy estaría en una relación encubierta.

"Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso", disparó intrigante dando a entender que su ex está en pareja con una conductora de televisión. Rápidamente las versiones sobre el amorío entre Diarco y Pauls se disiparon y en las redes pasó a primer plano la incógnita sobre quién sería la supuesta pareja de El Dipy. Los usuarios no tardaron en responder el comentario de la periodista y varios sugirieron que se trataría de Viviana Canosa.

"Viviana Canosa, vos que lo admiras, ¿sabes algo?", "¿La Vivi cambio a (Sergio) Berni por El Dipy?", fueron algunos de los comentarios. Lo cierto es que frente a las cámaras, el músico y la conductora demostraron tener una muy buena química ya que él fue invitado varias veces a su programa y tienen ideologías parecidas. Además, Canosa encuadra perfecto con la escueta descripción que soltó Diarco porque cumplió los 50 años en marzo y está a la cabeza de "Viviana con vos", el ciclo de A24 que se emite todas las tardes.