https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 0:36

0:31

El artista confirmó que padeció la enfermedad, pese a no haberlo hecho público en su momento. “Juraba que yo era invencible” expresó.

Música Sebastián Yatra contó que tuvo coronavirus: "No lo veamos como un chiste" El artista confirmó que padeció la enfermedad, pese a no haberlo hecho público en su momento. “Juraba que yo era invencible” expresó. El artista confirmó que padeció la enfermedad, pese a no haberlo hecho público en su momento. “Juraba que yo era invencible” expresó.

El artista colombiano Sebastián Yatra se sinceró y reveló que tuvo coronavirus.

Así lo indicó en una entrevista con Infobae, donde expresó: “A mí en lo personal yo juraba que yo era invencible contra el covid, porque pasó un año y nunca lo tuve y me terminó dando, nunca había dicho que me dio covid en algún momento, pero me dio y a todos nos puede dar y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”, comenzó.

Y es que el compositor destapó que personas cercanas a su círculo han padecido los embates de la enfermedad que sigue azotando al mundo:

“Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo, que uno dice ‘realmente les puede pasar algo grave’, y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste, entonces no lo veamos como un chiste, sigámonos cuidando, evitemos lugares cerrados, sigamos con la mascarilla, estamos mucho más cerca del final de todo esto, pero no nos relajemos”

Respecto a aquellas personas que “han bajado la guardia” y no toman las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades, el creador de éxitos como Chica ideal y No hay nadie más destacó que “a cualquiera le puede dar”.

“Ya se empieza a ver una luz, pero yo les diría a todos los jóvenes que nos sigamos cuidando, especialmente si no se han vacunado seguirse cuidando un montón, y hasta si están vacunados cuidarse, porque no es que a uno no le pueda dar el virus”.

Al respecto del Paro Nacional en Colombia, las manifestaciones desencadenas por el anuncio de los proyectos de reforma tributaria y reforma a la salud pública propuestos por el gobierno de Iván Duque, concentraciones que han desencadenado actos vandálicos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, Yatra hizo una reflexión y llamó a sus paisanos a unirse.

“Yo creo que como todos los colombianos que amamos nuestro país y queremos lo mejor para nuestro país, de verdad quiero desde lo más profundo de mi corazón quiero que se solucionen las diferencias que tenemos en Colombia y que las decisiones que se tomen sean realmente en pro de la gente, la economía y las oportunidades, en pro de tener un país donde nos sintamos orgullosos de ser de ahí”, expresó.

“Hay muchas personas que ponen sus intereses propios por encima de los intereses del país y de la gente, entonces, quien sea que tenga buenas intenciones es quien debe realmente tener un impacto en nuestros países y ayudarnos a como pueblo unirnos y como país salir adelante. Tanto Colombia como muchos otros países de Latinoamérica tenemos mucha potencial, pero por supuesto que venimos cargando con cosas desde hace años que nos ponen bastante obstáculo en el camino”, añadió el músico, quien recientemente protagonizó la portada de Vogue México.