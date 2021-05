Un viaje sobre las seis cuerdas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 23 años, la guitarrista nacida en Manchester y graduada en la Royal Academy of Music de Londres es un fenómeno en YouTube, con más de 25 millones de reproducciones. Este viernes verá la luz “My European Journey”, su primer álbum solista, y El Litoral tuvo la oportunidad de recorrer junto a la artista este camino personal.

“Durante los últimos cuatro años, la guitarrista Alexandra Whittingham ha llegado a los oyentes de todo el mundo, no solo a través de conciertos y éxitos en competiciones, sino sobre todo online, donde sus actuaciones en vídeo del repertorio de guitarra clásica han ganado más de 25 millones de visitas en YouTube. Ahora aporta toda su frescura, encanto, curiosidad y determinación a su primer álbum de estudio. Grabado en un año en el que la relación entre músicos y público nunca ha sido más relevante, ‘My European Journey’ es un testimonio de lo que la imaginación puede lograr en una época de barreras físicas sin precedentes”.

Así presenta el sello escocés Delphian Records el primer álbum de Whittingham, que se publica este viernes en formato físico y en plataformas digitales. Sigue la presentación: “En esta sincera y encantadora exploración de la gran ‘mayoría de edad’ de la guitarra en la Europa del siglo XIX, las obras básicas de Napoléon Coste, Giulio Regondi y Luigi Legnani dan un cálido abrazo romántico a un grupo de miniaturas menos conocidas, rebosantes de carácter y color local. de Viena, Londres, Copenhague y más allá. Todos reciben una nueva y vívida vida aquí, por una artista para quien conectarse con el público es una segunda naturaleza”.

Después de estudiar guitarra clásica, piano, guitarra de jazz y composición en la Chetham’s School of Music de Manchester (su ciudad natal) entre los 11 y los 18, Alexandra obtuvo una beca para estudiar en la Royal Academy of Music de Londres. Luego de graduarse con honores de primera clase y recibir el Premio de Guitarra Timothy Gilson en 2019, volvió a la Royal Academy, donde su maestría contó con el apoyo de la Fundación Hattori, Help Musicians UK y el Drake Calleja Trust.

Ha ganado de premios en varios concursos, incluido el Concurso inaugural de Guitarra de Edimburgo, el Concurso Internacional de Guitarra Juvenil de los Cárpatos en Budapest y el Concurso Gregynog de Jóvenes Músicos. Junto a la Wigan Youth Jazz Orchestra comenzó a girar por toda Europa, algo que seguiría más tarde como solista de guitarra. Grabó con los cantantes Eric Tebbett e Imelda May, e interpretó obras de Astor Piazzolla junto a la violinista Esther Abrami, igualmente joven y popular en las redes sociales.

La artista de 23 años grabó su debut solista en pandemia: logró aprovechar una brecha entre confinamientos, y meterse del 13 al 15 de octubre de 2020 en la Crichton Collegiate Church (una pequeña iglesia cercana a la aldea escocesa de Crichton, no lejos de Edimburgo) junto al productor e ingeniero Paul Baxter. En la agitada semana entre su concierto de graduación de maestría en la Royal Academy y la salida del álbum, Alexandra se hizo un momento para compartir con El Litoral (en su primera entrevista para un medio argentino) este momento clave en una carrera.

Debut

-Probablemente sos una de las figuras más populares de tu generación de guitarristas, a través de tu presencia en YouTube. ¿Por qué se concretó recién ahora la propuesta de grabar tu primer álbum, junto a Delphian Records?

-Me encantó tener esta presencia en YouTube y, para mí, nunca sentí que “debería estar haciendo esto o tener estas oportunidades”, especialmente cuando comencé tan joven. Siento que la relación con Delphian llegó en un gran momento y fue muy natural. También estuve estudiando durante los últimos 12 años con bastante intensidad, ¡y que el álbum salga cuando estoy a punto de graduarme parece un mejor timing de lo que podría haber imaginado!

-Venís mostrando música de diversos países y épocas. ¿Por qué decidiste centrarte en Europa para tu primer álbum?

-Creo firmemente que mi gusto por la música crecerá y cambiará a lo largo de los años, pero sé que siempre amaré la música de guitarra romántica. Esto es algo de lo que me he dado cuenta en los últimos años; principalmente porque siento que puedo poner toda mi emoción en ello y eso demuestra quién soy como intérprete. Realmente quería que mi álbum debut tuviera un tema fuerte en todo momento y que se sintiera como un viaje.

Europa fue muy importante durante el siglo XIX tanto para el desarrollo de la práctica de la interpretación de la guitarra como para su repertorio. También fue emocionante explorar la música de compositores con los que nunca me había encontrado antes y combinar estas gemas ocultas con algunos de los repertorios más populares de la guitarra. En total, el repertorio del álbum abarca nueve países europeos diferentes.

-Los dos singles de adelanto fueron “Recuerdos de la Alhambra” y “Capricho árabe”, ambos de Francisco Tárrega. ¿Por qué decidiste (o decidió el sello) abrir con esas obras tan emblemáticas de la guitarra clásica?

-Ambas son piezas que cualquier aficionado a la guitarra habrá escuchado. El video que despegó por primera vez en mi canal de YouTube (y sigue siendo el más popular) es “Capricho árabe”, y he estado desesperada por volver a grabarlo desde entonces, ¡ya que el video fue filmado hace algún tiempo! Siempre me ha gustado la idea de presentarle a la gente un repertorio que tal vez no hayan escuchado antes, y hacer eso fue casi un caso de asegurarme de que haya algo con lo que la gente se sienta familiarizada y que complemente las obras menos conocidas del álbum. Sentí que este era un fuerte argumento para abrir con Tárrega, ya que estas piezas significan mucho para mí personalmente, siendo las que escuché por primera vez y me enamoré de la guitarra.

-Sacando esas dos piezas, y la “Fantasia brillante e facile”, Op. 19 de Luigi Legnani (que habías mostrado recientemente), el resto de las piezas no las habías interpretado antes. ¿Cómo fue la selección y la preparación de cada una?

Pasé el primer confinamiento el año pasado escuchando sólidamente todo el repertorio de guitarra posible. No había tenido la oportunidad de hacer esto en mucho tiempo y realmente lo disfruté. No había una presión inmediata para encontrar el repertorio perfecto, y pasaron algunos meses antes de que me sintiera completamente feliz con las piezas que había elegido. La “Introducción y Capricho” de Regondi fue la pieza que comencé a aprender primero, simplemente porque es la más difícil del álbum. Lo creas o no, ¡nunca la había escuchado hasta el año pasado! Solo tuve que escuchar la “Introducción” para decirme “esto tiene que estar en mi disco debut”; en mi opinión, es una de las obras más hermosas del repertorio de guitarra.

Antecesora

-Está “Forgotten”, de Catharina Josepha Pratten, una pionera guitarrista femenina del siglo XIX. Vaya si ha pasado el tiempo, si miras la gran presencia de mujeres en la escena de la guitarra: estás vos, Ana Vidović, Stephanie Jones, Kyuhee Park, Yuliya Lonskaya, Tatyana Ryzhkova, entre muchas otras. ¿Hay algo de homenaje en su inclusión?

-¡Absolutamente! Recién el año pasado me di cuenta de que nunca había tocado una sola pieza musical de una compositora. Encontré una colección de piezas de carácter corto de Catharina Pratten y comencé a tocarlas una por una. Llegué a “Forgotten” y fue tan encantador tocarla como escucharla. Se sentía como una pieza muy completa a pesar de su corta duración, y encajaba muy bien con las otras miniaturas que planeaba incluir en el álbum. Llegué a comprender que Pratten era una figura notable del siglo XIX, habiendo tocado a dúo con Regondi en numerosas ocasiones. ¡Fabricantes de guitarras como Panormo y LaCote también etiquetaban guitarras con su nombre para aumentar sus ventas!

-En tu repertorio tenés varios compositores latinoamericanos: entre ellos Leo Brower, Agustín Barrios, Heitor Villa-Lobos, y por supuesto Astor Piazzolla, que interpretaste sola y en dúo con Esther Abrami (quien por cierto también está trabajando en su primer álbum). ¿Pensás que tu próxima grabación puede ir en esa dirección?

-Tengo una mente bastante abierta en este momento (¡especialmente después de la locura de los últimos doce meses!), Pero tengo algunas ideas en mente que me encantaría explorar en algún momento. ¡Uno de ellos es un álbum de música sudamericana! Uno de mis objetivos es llevar la guitarra a un público más amplio, y creo que arreglar más música para el instrumento es una excelente manera de hacerlo. ¡Grabar algunos de mis propios arreglos es uno de mis objetivos a largo plazo!

Disciplina

-Recientemente diste tu concierto de graduación de maestría. ¿Cómo se hace para combinar una carrera como solista y al mismo tiempo cumplir con la exigencia académica?

-Esto es algo con lo que he luchado un poco, ya que estoy a punto de dejar la educación. Ciertamente ha sido mucho trabajo mantenerme al día con todo lo relacionado con la carrera mientras estudiaba dos títulos, ¡pero me ha mantenido alerta! Mi gestión del tiempo se ha puesto a prueba más que nada, creo que ciertamente es algo que ha mejorado en los últimos años.

-¿Cómo son tus rutinas? En cuanto al estudio regular, preparación de concierto, y aproximación a una nueva pieza.

-Con todo lo que sucede en este momento, cada día tiene una rutina diferente. Tuve mi concierto de graduación la semana pasada y antes de eso pasaba todo el día practicando, lo que no dejaba tiempo para nada más. Creo que llegaré a encontrar mi propia rutina cuando no esté estudiando, ya que prepararme para un concierto es diferente a prepararse para un examen en el que tienes que tocar un repertorio diferente cada vez. Por lo general, tengo que pasar entre dos y tres horas al día en mi computadora haciendo varias cosas relacionadas con la administración, y luego, si tengo videos o audio para editar, tal vez unas pocas horas más. Normalmente me gusta hacer mi práctica por la mañana, ¡me hace sentir mejor el resto del día!

-Reconociste a Julian Bream, fallecido el año pasado, como la persona que te llevó a seguir el camino de la guitarra. ¿Qué otras influencias reconocés, y qué guitarristas actuales son tus favoritos?

-Julian Bream fue definitivamente una gran inspiración. No solo cuando tomé la guitarra por primera vez, sino a lo largo de mi carrera hasta ahora. Me enamoré de su sonido desde el principio y siempre he perseguido ese tono cálido y pleno en mi forma de tocar. Es difícil no estar inspirado en este momento, ya que hay tantas muchos grandes intérpretes; uno de mis favoritos es Marcin Dylla. Tuve la suerte de verlo tocar en vivo hace unos años y sin duda es un concierto que siempre recordaré.

Identidad

-Estas por dictar un taller titulado “Encontrar tu voz como guitarrista del siglo XXI”.¿Cómo resumirías semejante desafío (encontrar una voz propia)? ¿Sentís que has encontrado tu voz o es una búsqueda constante?

-Por profundo que parezca el título del taller, creo que ser músico es una carrera diferente para todos. Definitivamente todavía estoy en ese viaje de descubrir más sobre mí musicalmente e incluso qué tipo de música me gusta y con la que me conecto, pero para mí “encontrar tu voz” es más que aprender cómo tocar. Hay muchas cosas que no necesariamente se enseñan, como qué habilidades y cualidades es importante tener fuera de la propia ejecución del instrumento. Como músicos, debemos ser nuestro propio mánager, editor de video y audio, asistente personal, administrador de redes sociales, maestro y mucho más, además de mantener nuestras habilidades de interpretación. Ciertamente me siento mucho más confiada en todo lo que hago que el año pasado, ¡pero como música creo que siempre me esforzaré más!

-Cuando creaste tu canal y empezaste a subir tus primeros videos, ¿pensaste que podías llegar a convertirte en el fenómenos en que te volviste hoy?

-¡Absolutamente no! Nunca en un millón de años pensé que mi canal crecería hasta ser lo que es. Todavía me parece asombroso que la gente parezca conectarse con los videos de la forma en que lo hacen; ¡Es muy reconfortante y no puedo esperar para hacer más cuando podamos volver a la vida normal!

-¿Qué música escuchás solo por placer, en tu vida “fuera de la música”?

-Me gustan muchas cosas diferentes, ¡pero en este momento escucho bastante música electrónica e indie! Mis padres también son fanáticos del rock y escuché bastante de eso cuando era niña. Creo que definitivamente ha tenido un impacto en el tipo de música que me gusta escuchar ahora.

-Actuaste para el personal del Servicio Nacional de Salud, que había trabajado durante la pandemia. ¿Cómo viviste esos conciertos?

-Fue una experiencia realmente increíble. Tuve tres conciertos en County Hall, que está justo cruzando la calle del Hospital St. Thomas en Londres (el mismo hospital en el que estuvo el primer ministro cuando contrajo Covid en 2020). Los empleados del hospital fueron invitados a los conciertos en su pausa para el almuerzo, y me encantó la cantidad de asistentes.