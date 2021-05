https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Desde el surgimiento del Covid-19 no hubo una reunión tan peligrosa de personas en un solo lugar desde tantos lugares diferentes alrededor del mundo" expresó el presidente de la Unión de Médicos de Japón.

Lo dijo el presidente de la Unión de Médicos de Japón Juegos Olímpicos de Tokio: advierten que se podrían propagar variantes del coronavirus

El presidente de la Unión de Médicos de Japón dijo este jueves que las autoridades subestiman los riesgos de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto próximo, y advirtió que celebrarlos podría conducir a la propagación de nuevas variantes del coronavirus.





"Desde el surgimiento del Covid-19 no hubo una reunión tan peligrosa de personas en un solo lugar desde tantos lugares diferentes alrededor del mundo", dijo el titular de esa entidad, Naoto Ueyama, ante el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón.





"Es muy difícil predecir a qué podría conducir esto", subrayó.





Para el médico, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno japonés subestiman los riesgos de traer 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos al país, junto con decenas de miles de funcionarios, jueces, medios de comunicación y locutores de más de 200 países y territorios.





Ueyama comparó continuamente el virus con una situación de "guerra convencional" y dijo que hablaba de su propia experiencia como médico de un hospital que trabaja en las afueras de Tokio.



"Creo que la clave aquí es si surgiría una nueva cepa mutante del virus como resultado de esto", dijo citado por la cadena de noticias CNN.





El COI y los organizadores locales dicen que confían en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener orientación sobre salud pública y que los JJ.OO. serán "seguros y protegidos", centrados en pruebas exhaustivas, protocolos estrictos, distanciamiento social y mantener a los atletas en gran parte aislados en la Villa Olímpica junto a la Bahía de Tokio.





El organismo espera, asimismo, que más del 80% de las personas que viven en la Villa Olímpica estén vacunadas, pero esto contrasta con una campaña de inmunización muy lenta en Japón, donde menos del 5% del público ha sido vacunado.





Ueyama, cuyo organismo representa a 130 médicos, se une a otros expertos médicos y voces en Japón que vienen expresando su oposición a la celebración del evento deportivo.





Ayer, el periódico Asahi Shimbun, se convirtió en el primero de circulación masiva en Japon en pedir la cancelación de los Juegos Olímpicos.





A principios de esta semana, el New England Journal of Medicine dijo en un comentario: "Creemos que la determinación del COI de continuar con los Juegos Olímpicos no se basa en la mejor evidencia científica".





El mes pasado, el British Medical Journal en un editorial también pidió a los organizadores que "reconsideren" la celebración de los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia.





Ueyama dijo que las cepas del virus que se encuentran en Reino Unido, Brasil, India y Sudáfrica podrían llegar hasta Tokio y subrayó que las pruebas de PCR y las vacunas no son infalibles.





El coronavirus produjo hasta hoy 734.374 contagios y 12.731 muertes en Japón, según el último reporte oficial, muchas de las cuales ocurrieron en los últimos meses debido a que los nuevas cepas que se propagan rápidamente.





Japón ha gastado oficialmente $ 15.400 millones para organizar los Juegos Olímpicos, aunque las auditorías gubernamentales dicen que el número puede ser mucho más alto.





El COI depende de la venta de derechos de transmisión para el 75% de sus ingresos. Se estima que generará entre 2.000 y 3.000 millones de los derechos de televisión.

Con información de Télam