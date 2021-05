https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Voluntariado Municipal

Casi 300 santafesinos se sumaron a ayudar en tiempos de pandemia

"Santa Fe Capital Unida" es el programa que promueve el voluntariado en el marco de la pandemia y de la mano de instituciones locales. No solo asisten a personas que en este contexto no salen de sus domicilios sino también a quienes se encuentran en situación de calle.

Equipos de la Municipalidad junto a voluntarios de distintas instituciones antes de salir a brindar asistencia a las personas en situación de calle

En este contexto de pandemia, en el que son muchas las vecinas y vecinos que requieren de algún tipo de asistencia ante las nuevas medidas, la Municipalidad de Santa Fe continúa fortaleciendo su programa de Voluntariado Municipal, al que ya se sumaron más de 280 personas desde abril de 2020. Esta iniciativa denominada “Santa Fe Capital Unida” tuvo sus inicios “cuando dialogando con el intendente Emilio Jatón, en el marco de los comienzos de la pandemia por Covid-19, invitamos a instituciones de la ciudad de Santa Fe para generar este voluntariado que, en una primera etapa, brindó ayuda a personas infectadas con Covid, principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad", recordó Franco Ponce de León, director de Derechos y Vinculación Ciudadana del municipio. A la fecha, desde el programa se brindó ayuda a 190 personas de los barrios de la ciudad, y en distintos momentos de la pandemia. A esta propuesta, que sigue en marcha con el compromiso de vecinos y vecinas, se sumaron recientemente 19 voluntarios a los operativos municipales para asistir a personas en situación de calle. "Apenas comentamos sobre esta posibilidad, rápidamente se sumaron. Esta es la idea del voluntariado, que desde la sociedad civil se sumen a ayudar y colaborar cuando se requiera, en este caso con el ámbito municipal para asistir a personas en situación de calle", planteó el funcionario. Son 10 las instituciones que vienen trabajando desde el año pasado en el marco de este programa, sumando sus voluntarios. Participan integrantes de la Parroquia San Agustín, del Concejo Municipal, de la Universidad Católica de Santa Fe, Ex Combatientes de Malvinas, de la Mesa Interreligiosa, del Consejo de Pastores Evangélicos, de la Parroquia Don Bosco, de El Arca del Alba, de la Asociación Vecinal Barrio Dr. René Favaloro, y de la Universidad Siglo XXI, que se incorpora a partir de este año. "Estamos muy contentos porque cuando uno dice que el santafesino es voluntario, lo ve, y ahora claramente también es tangible. Apenas empezamos a dialogar y a invitar, las instituciones se sumaron rápidamente, y ponen esas ganas y ese entusiasmo de ayudar y colaborar con el otro", destacó Ponce de León. Tenés que leer La Municipalidad seleccionó a los ganadores del concurso fotográfico para jóvenes Al servicio de los demás Rubén Darío Ruiz integra un Centro Cristiano de la Iglesia Evangélica de la ciudad y es parte de los 19 voluntarios y voluntarias que realiza rondas nocturnas para llevar alimento, abrigo y una palabra de aliento a personas en situación de calle como parte de las acciones de la Municipalidad. "Fue una gran noticia, sentí un enorme gozo en mi corazón por poder sumarme a este gran equipo que es la Municipalidad. Sabemos que tienen experiencia y nosotros la tenemos como Iglesia por muchos años de llevar los alimentos. Nos sumamos porque creemos que en este momento difícil de pandemia es valioso llevar alimento y una palabra a las personas que lo están necesitando", compartió. Rubén también destacó la importancia de trabajar en conjunto con la Municipalidad: "Es una gran oportunidad para aprovechar porque el municipio tiene las herramientas para poder colaborar y es importante sumarnos". Mónica Lebrino, en calidad de integrante de la Mesa de Diálogo Interreligioso, desde el año pasado se sumó al servicio de voluntariado en el que ofrecían ayuda vía telefónica a personas aisladas por tener Covid-19, además de brindar asistencia a adultos mayores de forma presencial "para acompañar a las personas en todos los trámites y compras que necesitaban" durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rigió en el segundo trimestre de 2020. Tenés que leer La Municipalidad de Santa Fe licitó obras para cuatro barrios del noroeste de la ciudad Generar vínculos Emilio Zalva integra el Centro de Ex Combatientes de Malvinas y desde el año pasado se registró como voluntario para asistir a adultos mayores que transitan la pandemia en sus hogares. "Me pedían ayuda para ir a la farmacia; un hombre me llamó para hacer trámites en la Municipalidad, y otro para hacer trámites en Aguas", enumera y comparte: "A mí me gusta y por eso lo hago". A lo largo de un año como voluntario, Emilio forjó amistad y confianza con vecinas y vecinos, como es el caso de Pablo, de unos 80 años, cuyos familiares no residen en Santa Fe Capital: "En vez de llamar al voluntariado me llamaba a mí para hacerle un trámite. Lo he ido a buscar a la casa y llevado a la Municipalidad porque él quería, es un hombre muy activo. Es buena la experiencia. Con él creamos un vínculo", valora. Cómo participar Para participar del programa de Voluntariado Municipal se deben cumplir determinados requisitos y completar un formulario que se encuentra disponible en el enlace: https://santafeciudad.gov.ar/secretaria-de-politicas-de-cuidados-y-accion-social/personas-mayores/quiero-ser-voluntario/ Las organizaciones que quieran formar parte de este programa deben cumplir con las siguientes condiciones: deben ser organizadas, privadas, no lucrativas, autogobernadas, voluntaria y contar con personería jurídica.

