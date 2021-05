Contundente triunfo de Novak Djokovic ante Federico Coria

Por los cuartos de final del ATP 250 de Belgrano, el actual número uno del mundo Novak Djokovic, no le dio chances al argentino Federico Coria y le ganó en sets corridos. Ahora el serbio deberá medirse ante Alex Molcan quien dejó en el camino a Fernando Verdasco.

El torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en la capital de Serbia, sirve como antesala de lo que será el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

All business 👊@DjokerNole proves too strong for Coria, defeating him 6-1 6-0 to reach the semi-finals here in Belgrade 🇷🇸#BelgradeOpen pic.twitter.com/6y7qPgDabd