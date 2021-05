https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La "posta" para que se quede Acevedo la tiene Bragarnik

El jugador quiere quedarse, insiste en que se arme un equipo con mayores pretensiones, admite que tiene ofertas y que todavía no hay nada arreglado. Su representante sigue en Europa y debe contestar la propuesta enviada por Unión.

Nelson Acevedo en uno de sus muy buenos partidos: la noche de la gran victoria ante Boca con el gol del chileno Peñailillo. Unión no le puso plazos al jugador para que conteste. Crédito: Pablo Aguirre



Por Enrique Cruz SEGUIR Volvió bien de Defensa y Justicia. En realidad, Unión siempre gozó de las mejores versiones futbolísticas del "Chaco" Acevedo, un jugador clave, vital, casi indispensable en el equipo de Madelón, primero y de Azconzábal, después. Unión quiere que se quede y el jugador sabe que es una buena opción. Conoce la ciudad, el club, el técnico y sus compañeros. Quiere pelear más arriba y es algo totalmente lógico, un deseo que no debe enojar a nadie. El club elevó una propuesta de renovación hasta diciembre de 2022 con cláusula de salida en la ventana de transferencias de diciembre próximo y junio del año que viene. Posiblemente sea el más o uno de los más cotizados del plantel. Pero la seducción de ir a ganar dólares afuera lo hace pensar. A él y a cualquier jugador que piense en alguna consolidación económica, mucho más a los casi 33 años, que cumplirá en julio. "La semana que viene viajaré a Buenos Aires para ver cómo está lo mío. Mi representante está en España y era imposible que haya arreglado nada y sin consultarme. Unión mandó una propuesta, pero no hubo ningún arreglo. todavía", dijo en una entrevista con radio Sol. "Yo no quise criticar a la dirigencia, en su momento dije lo que sentía, lo que veía yo y lo que quería para el club. Si me quedo, me gustaría pelear arriba, entrar en una copa y eso es lo que motiva a un jugador, pero no fue una crítica", deslizó, a la vez que mostró cierto conformismo con la campaña en esta última Copa: "Hicimos un buen campeonato, éramos un equipo con muchos chicos y no pudimos lograr el objetivo pero se sacaron cosas positivas". Acevedo tiene ofertas y Unión lo quiere retener. Las cartas están echadas, no hay plazos para la contestación, pero seguramente Azconzábal exigirá definiciones para el 7 de junio, fecha de regreso a los entrenamientos del plantel profesional. ¿Cañete y Luna Diale?. La semana que viene, Boca contestará. Un alto directivo rojiblanco confió a El Litoral que en su momento se elevó una propuesta de compra, que estipula acuerdos para el futuro respecto del techo para una futura venta y los préstamos. La opción de compra que se fijó en su momento fue de un millón de dólares por la mitad de ambos jugadores. Azconzábal les dijo que los quiere y en Unión hay intenciones de llegar a un arreglo que seguramente a Boca le va a convenir, salvo que esté rondando la idea de tenerlos en cuenta para su propio plantel. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

