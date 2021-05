https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inconvenientes de todo tipo

Los pozos son un problema no resuelto en un tramo importante de Av. Aristóbulo del Valle

El Litoral recorrió Av. Aristóbulo del Valle desde Av. Galicia hasta Bulevar Pellegrini. El denominador común es la falta de mantenimiento del asfalto. Este trayecto no fue incluido en el plan de bacheo 2021 de la Municipalidad.

Inconvenientes de todo tipo

Los pozos son un problema no resuelto en un tramo importante de Av. Aristóbulo del Valle

El Litoral recorrió Av. Aristóbulo del Valle desde Av. Galicia hasta Bulevar Pellegrini. El denominador común es la falta de mantenimiento del asfalto. Este trayecto no fue incluido en el plan de bacheo 2021 de la Municipalidad.

Por Gonzalo Zentner SEGUIR Este año, el municipio santafesino inició un plan de bacheo que incluyó a la Avenida Aristóbulo del Valle desde Av. Galicia hacia el norte. Los trabajos, que ya pueden ver en la vía pública, corresponden a la fase 2 del citado programa. Sin embargo, no se incorporó el tramo comprendido hacia el Sur, es decir desde Estanislao Zeballos a Bulevar Pellegrini. Parte de ese trayecto incluye el centro comercial a cielo abierto, que representa un flujo importante de vehículos particulares y de transporte público (por allí circulan tres líneas urbanas y un par interurbanas). Allí, a los problemas de la calle (hundimientos, baches y alcantarillas en mal estado) se le suman otras falencias como la rotura de las “islas” dispuestas para el cruce peatonal y de los pretiles instalados años atrás para dividir las manos de circulación que se ven deteriorados o directamente quitados. El centro comercial de Aristóbulo del Valle recibe a miles de personas.Foto: Manuel Alberto Fabatía Al sur del Puente Negro, también hay baches que complican a quienes transitan por el lugar. Sobre todo en la mano oeste, pegado al cordón hay peligrosos pozos para motociclistas y ciclistas, los que frecuentan ese espacio. Los pozos se repiten a la altura del 5000 (intersección con calle Padilla) y continúan hasta Domingo Silva. Desde allí y hasta el cruce de la vía del FF.CC Belgrano Cargas, se puede ver una de las cuadras más deterioradas del tramo. A diario se observan los malabares (muchos de ellos maniobras peligrosas) que deben realizar automovilistas, ciclistas y todos aquellos que pasan por allí. GALERÍA HD Pozos y baches en Av. Aristóbulo del Valle Plan de bacheo municipal El 15 de enero de este 2021, la Municipalidad brindó en conferencia de prensa los detalles de cómo serán los trabajos encarados para mejorar la red vial de la capital provincial. Ese día, el intendente Emilio Jatón manifestó: “La ciudad está detonada de baches y esto provoca muchísimos problemas. Por esto presentamos este plan de bacheo que seguramente será seguido por uno en el 2022”. Por su parte Griselda Bertoni, que por aquel entonces estaba en la Secretaría de Obras Públicas (N del R: en mayo la funcionaria dejó el cargo) sostuvo que “los baches en la ciudad son infinitos. El noreste tiene casi 33 mil metros cuadrados de baches. Nos va a llevar hasta el 2023 tapar estos baches”. En lo que respecta a las avenidas, el municipio eligió reparar General Paz, Peñaloza, Presidente Perón, Blas Parera y Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría, Almirante Brown, Freyre, López y Planes, bulevar Pellegrini-Gálvez. La fase 2 del plan de bacheo municipal para este 2021Foto: Gentileza En detalle, cada arteria que será objeto de reparación: - Avenida Gral. Paz, entre Iturraspe y Salvador del Carril - Avenida Peñaloza, entre Diagonal Goyena y Av. Gorriti. - Avenida Pte. Perón, entre Bv. Pellegrini y Fray Cayetano Rodríguez - Avenida Blas Parera, entre F.C. Rodríguez y Av. Gorriti. - Avenida Aristóbulo del Valle, desde Av. Galicia hacia el norte.

