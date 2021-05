Las increíbles imágenes del Madison Square Garden repleto

Sin dudas que uno de los cambios más importantes en el deporte a nivel mundial por consecuencia de la pandemia por coronavirus fue la presencia de público en los estadios. Tribunas vacías, parlantes o pantallas con hinchas se volvieron comunes en diversas disciplinas.

En el caso de la NBA, la adaptación al Covid-19 fue de las más interesantes. El formato burbuja de la temporada pasada se convirtió en todo un éxito y los protocolos de la actual competición se volvieron muy efectivos.

Sumado a esto, el alto porcentaje de población vacunada aceleró el ingreso de los espectadores a los diversos escenarios de juego. Si bien, en el fútbol europeo se observa este fenómeno de manera paulatina, en el básquet de Estados Unidos el cambio es sorprendente.

Este miércoles por la noche, el Madison Square Garden vivió un momento que se asimila a lo ocurrido previo a la pandemia. Un total de 15 mil personas estuvieron presentes en el hogar de los New York Knicks para el segundo juego de la primera ronda de Playoffs en la Conferencia Este.

Playoff energy at the Mecca. Like no other. pic.twitter.com/QluG4FKlH6

El regreso de esta franquicia de la NBA a la fase final de la liga tras 8 años y la emoción vivida por el primer triunfo en postemporada, incrementó la algarabía de los fanáticos ‘’knickerbockers’’. Quienes además ya crearon una pequeña rivalidad contra sus competidores, los Atlanta Hawks y su líder, Trae Young.

Mike Breen on the call. @TheGarden crowd going crazy. This is what it's all about. pic.twitter.com/Xeh6HPZFY0