https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 13:39

13:37

Violencia de género

La pareja del hijo de Pappo dijo que es "la tercera vez" que la agrede

“Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui”, relató a la prensa Mariel Oleiro.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

Violencia de género La pareja del hijo de Pappo dijo que es "la tercera vez" que la agrede “Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui”, relató a la prensa Mariel Oleiro.

La pareja de Luciano Napolitano, el hijo del fallecido músico de rock Norberto “Pappo” Napolitano, dijo hoy que es "la tercera vez” que es agredida por él y aseguró que el acusado la intentó "atropellar y rociar con alcohol", tras lo cual la mantuvo encerrada durante un día. “Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui”, relató a la prensa Mariel Oleiro (33), pareja de Napolitano, quien permanece detenido tras la denuncia por violencia de género. Según explicó la mujer, todo inició cuando le pidió las llaves para ir a comprar comida para los animales y él la insultó y se le tiró encima para golpearla. “Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima y me puso las rodillas en el pecho. Las nenas pedían que me suelte”, detalló en referencia a las hijas del acusado. “Luego me dijo que me aleje de la camioneta mientras me rociaba con alcohol. Les dijo a las hijas que suban a la camioneta, puso primera e intentó atropellarme”, sostuvo. Oleiro aseguró que que no es la primera vez que el hijo del rockero, que también es músico, la agrede y recordó que anteriormente la apuntó con un revólver, aunque no llegó a gatillarle. Tenés que leer Detienen al hijo de Pappo acusado de golpear, encerrar y amenazar de muerte a su pareja “Acá en el barrio hay mucho miedo con él porque una vez salió a los tiros”, contó la mujer. Según dijo la víctima, Napolitano cambió de actitud luego del fallecimiento de su abuela meses atrás: “No tuve más cercanía con él, se refugió en una casita que tenía. Se encerró y empezó a tomar alcohol y drogas”, indicó, al tiempo que agregó que cuando arrancó la relación con él “tomaba pastillas tranquilizantes y estaba perfecto”. “Lo único que quiero es paz. Temí por mi integridad. Espero que él quede en manos de la Justicia, que sabe qué hacer”. Por último, reconoció que Napolitano tuvo “problemas de violencia” con una expareja pero no quiso dar detalles sobre lo ocurrido. Con información de Télam

El Litoral en en

Temas: