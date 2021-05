https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar del paro

La Municipalidad de Córdoba promete que no aumentará el boleto del colectivo

Este paro de UTA no tendría consecuencias en el precio del pasaje de colectivos.

Crédito: Gentileza

Mientras se cumple un nuevo paro de choferes de UTA en varias provincias del país, la Municipalidad de Córdoba asegura no tener en vista otro aumento en el precio del boleto del colectivo en el corto plazo.

La promesa llega justo en plena medida de fuerza de los trabajadores, medida que en reiteradas ocasiones deriva en un incremento del valor del pasaje, pero desde el municipio prometen que este no será el caso.

Sobre este asunto tan sensible para los vecinos, el secretario de Gobierno municipal de Córdoba, Miguel Siciliano, sostuvo que “no hay planes municipales para aumentar el boleto”, aseguró este jueves en declaraciones radiales. Tenés que leer UTA decretó un paro nacional de colectivos para este jueves y viernes



Siguiendo con otro clásico en torno al precio del transporte en Córdoba, el funcionario sigue en la tradición de vincular el asunto a los subsidios que otorga el Gobierno nacional al sector y dijo “hay que discutir cómo redistribuyen los ingresos”, señaló.

“Hay que discutir la federalización de los recursos porque no se puede pagar un aumento que sólo rige para AMBA y CABA. Hay que animarse a dar la discusión federal”, indicó.



