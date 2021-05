https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay pesimismo marcado respecto de la posibilidad de que llegue al lunes. Se dice que podría viajar a San Juan y que se lo probaría el mismo día del partido, pero su presencia es muy complicada. Casi estaría descartado.

El defensor con una fuerte distensión y sin tiempo de recuperación La "mala pata" de Goltz que lo dejaría afuera de la semi

Puntualmente, la lesión es una distensión en el soleo de la pierna izquierda. La otra, el desgarro, fue en la pierna derecha. De esa primera lesión, pasó casi un mes: fue el 30 de abril, en la mañana del partido con Arsenal. Goltz hizo diez minutos de fútbol la semana pasada. Suficiente para subirse al avión y viajar a San Juan para jugar el sábado, algo que finalmente no se concretó por la postergación de las semifinales ordenada por el gobierno. Mejor para él. Más tiempo de recuperación para llegar en mejores condiciones. Pero el destino le jugó una mala pasada y este miércoles, luego de dos intensas prácticas desde lo físico que hubo lunes y martes, el jugador sintió un dolor fuerte a la altura de la pantorrilla. Estudios mediante en el Sanatorio Santa Fe, se llegó a la conclusión de que se trata de una distensión y que esa lesión lo pone en duda, casi descartándolo para el partido del lunes a las 19 con Independiente.

La entrada de Goltz seguramente iba a provocar reacciones diversas. No por su regreso al equipo -totalmente justificado si se da- sino por el jugador que tendrá que resignar su lugar. Todo indicaba que iba a ser Facundo Garcés, quien ha cumplido con creces y se convirtió en un emblema defensivo sabalero. Más todavía: si esto se confirmaba, Goltz iba a pasar a la derecha y Bianchi quedaría como marcador central en la línea de tres que se completa con Delgado. Ahora, ante la casi segura ausencia de Goltz, el equipo continuará de la misma manera, con Garcés por derecha, Bianchi por el medio y Delgado por izquierda.

En cuanto al resto del equipo, habrá que esperar lo que resuelva el técnico, que tenía pensado en incluir a Leguizamón en el ataque junto al Pulga Rodríguez, relegando a Morelo al banco de suplentes y manteniendo a Facundo Farías -lamentablemente recibió la noticia del fallecimiento de su padre- también como relevo.

De todos modos, habrá que seguir esperando los entrenamientos y sobre todo el momento en el que Domínguez haga fútbol y ponga a los 11 con los que piensa jugar la semifinal ante Independiente, equipo que este miércoles por la noche logró asegurar la clasificación para la segunda fase de la Sudamericana ganándole agónicamente al Guabirá de Copito Andrada por 1 a 0 con gol de Silvio Romero.

En ese partido, Falcioni puso jugadores titulares y lo tomó como un verdadero banco de pruebas. Independiente no anduvo bien, tuvo dificultades ante un rival inferior que se metió atrás con mucho orden y debió bregar muchísimo para sorprenderlo, algo que recién consiguió en el final del partido. Inclusive, luego del gol de Romero hubo un penal cometido por Sosa, que Guabirá desperdició rematando afuera y que le pudo haber dado el empate.

"Contra Colón será otro gran desafío"

Con el triunfo ante Guabirá, Independiente alcanzó el primer objetivo del semestre y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Todo lo que venga de ahora en más será ganancia. Y lo que viene es Colón, el próximos lunes, por la semifinal de la Copa de la Liga. "Siempre queremos más del equipo. Esto es consecuencia del trabajo de todos. Estamos satisfechos y contentos, pero hay que ir por más. Esperemos que lo que esté por venir sea mejor", comentó el Emperador Falcioni en declaraciones a Olé.

Falcioni es el arquitecto de este Independiente. Un conjunto al que no le sobra nada, pero que logró algo que el Rojo no conseguía desde hace mucho tiempo: ganar partidos importantes. Al equipo de Avellaneda le costó el partido ante Guabirá, aunque logró un triunfo fundamental para llegar con la indispensable dosis de tranquilidad al choque contra el Sabalero. "El equipo contrario se cerró muy bien y cuando eso sucede hay que tener mucha precisión en el pase. En algunos momentos lo tuvimos, pero no fue sencillo. Son partidos que se presentan así y tenemos que intentar siempre, como lo hicimos durante los 90 minutos. Terminamos el grupo invictos, con 14 puntos. Eso demuestra que somos un equipo sólido, seguro y firme. Ahora hay que pensar en la semifinal del torneo", remarcó Julio.

El Emperador reconoció que no tuvieron "la lucidez de otros encuentros", pero se fue satisfecho: "Cumplimos uno de nuestros grandes objetivos: Independiente siempre tiene que pelear las copas. Contra Colón será otro gran desafío".