https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 16:23

16:18

Tuvo lugar el 25 de mayo

Repudian el ataque al domicilio particular de Gustavo Bordet

En un comunicado, la Juventud Peronista de Entre Ríos llamó a "no permitir ni naturalizar el odio, que se contrapone con la democracia".

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Tuvo lugar el 25 de mayo Repudian el ataque al domicilio particular de Gustavo Bordet En un comunicado, la Juventud Peronista de Entre Ríos llamó a "no permitir ni naturalizar el odio, que se contrapone con la democracia". En un comunicado, la Juventud Peronista de Entre Ríos llamó a "no permitir ni naturalizar el odio, que se contrapone con la democracia".

Diputados nacionales, provinciales, la Juventud Peronista (JP) de Entre Ríos y diferentes actores políticos de esa provincia repudiaron este jueves el ataque y manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de mayo en la vivienda particular del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet.

Un grupo de militantes de la agrupación denominada "Republicanos Unidos", encabezados a nivel nacional por Ricardo López Murphy y Yamil Santoro, se manifestaron frente al domicilio particular de Bordet en Paraná, capital entrerriana, y pedían "quemar las casas" de los funcionarios provinciales.

En un comunicado, los diputados nacionales por Entre Ríos Carolina Gaillard, Mayda Cresto, Blanca Osuna, Marcelo Casaretto, y el senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos) rechazaron "cualquier manifestación violenta por resultar atentatoria de la democracia".

La violencia "a través de una manifestación, intimidación o escrache nunca es la forma de construir mejores soluciones para una sociedad que está atravesada por una pandemia que requiere tomar medidas para preservar la salud y vida de las personas en primer lugar", concluyeron en un comunicado.

Asimismo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos expresó su "absoluto repudio" al ataque, aseguró que "la violencia e intimidación no deben ser formas de expresar las disidencias en un estado democrático", y llamó al "consenso, tolerancia e institucionalidad, siempre el camino correcto".

La Cámara de Diputados de Entre Ríos expresa el absoluto repudio al ataque sufrido por el gobernador Gustavo Bordet y familia en su domicilio particular.



La violencia y la intimidación no deben ser formas de expresar las disidencias en un estado democrático. — Cámara de Diputados de Entre Ríos (@diputadoser) May 27, 2021

"Son las instituciones y las leyes los fundamentos y cimientos de una sociedad civilizada cuyos diferendos se solucionan pacíficamente", apuntaron los diputados provinciales, y bregaron por "una sociedad en la que se pueda convivir en tranquilidad y con respeto por los demás".

Por su parte, Jorge Busti, quien fue tres veces gobernador de Entre Ríos, también se solidarizó con Bordet y su familia y remarcó que "la violencia y el escrache nunca son el camino para manifestar descontento en una sociedad democrática". Mi total solidaridad con el gobernador @bordet y su familia, frente a los lamentables hechos acaecidos ayer frente a su domicilio. La violencia y el escrache nunca son el camino para manifestar descontento en una sociedad democrática. — Jorge Pedro Busti (@JorgeBusti) May 26, 2021 En tanto, la Juventud Peronista entrerriana también repudió los hechos y enfatizó en que "el odio se contrapone con la democracia".

"Como jóvenes creemos en la política como transformación y su cimiento en la democracia, nos preocupan los niveles de violencia de estos sectores en sus acciones y discursos envenenados de odio, espacios que ayer eran los abanderados de la no confrontación y del balsámico lenguaje de la buena onda", señalaron.

En un comunicado, la JP destacó que "los militantes no le tememos a nuestros detractores" y llamaron a "no permitir ni naturalizar el odio, que se contrapone con la democracia".

El Litoral en en

Temas: