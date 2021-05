https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Imperdible charla de El Litoral con el "10" rojo

Bochini: "Maradona siempre dijo de chico que yo era su ídolo"

Reconstruye ese momento en México '86 cuando entró por "Burru" ante Bélgica. "No me acuerdo la frase de Maradona, pero sí me acuerdo que Diego me buscó con la primera pelota para tirar una pared", cuenta al diario de Santa Fe.

Por Dario Pignata SEGUIR Hubiera sido un pecado no preguntarle al "Bocha" por Diego Armando Maradona. Es más, lo confieso: dentro de los tiempos de esta charla exclusiva con El Litoral preferí ir por Diego y no por Messi. Con todo lo que genera hoy el "10" del Barcelona, a las puertas de la Copa América en casa. "Cuando vi que entraba Bochini, me pareció tocar el cielo con las manos, por eso lo primero que hice fue tirar una pared con él. En ese momento sentí que estaba tirando una pared con Dios", dijo Maradona en ese mes de junio de 1986. Tenés que leer Bochini: "Será cerrado, nada que ver con esos Colón-Independiente míos..." -¿Qué sentiste el día que murió Diego? -Fue un dolor muy grande para mí y para todos los amantes del fútbol y de Diego, por lo que Diego le dio al país a nivel futbolístico con la Selección Argentina. Lo que él representó para muchos jugadores, muchas generaciones que vinieron después de él. Después de él quedó éso...lo que amaba el fútbol y a la Selección Argentia. Nadie imaginó en ese momento su final, si bien todos sabíamos que no estaba bien de salud... -Como que siempre le pedíamos una gambeta más... -¡Es que tantas veces se había recuperado que pensábamos que esta vez también se iba a recuperar!. Pero esta vez no fue así y fue una gran tristeza para todos los que lo conocimos...y los que fuimos compañeros de Diego. -Esa famosa frase de Maradona, cuando entrás contra Bélgica en el Mundial: "¡Pase Maestro, lo estábamos esperando!"...¿la llegaste a escuchar en el Estadio Azteca? -Sinceramente, no me acuerdo si lo dijo o no ese día en México. Cuando yo entré, lo primero que hizo fue buscarme a mí, darme la pelota y poder hacer una pared. Siempre dijo que su sueño era jugar un Mundial y que yo estuviera adentro de la cancha. Cuando le preguntaron qué le había parecido cuando entre yo, repitió que era "un sueño que había pensado de chico: jugar en la Selección y jugar al lado de Bochini". Toda la vida contó que yo era su ídolo de chico. Tenés que leer Bochini: "Hoy estamos lejos de volver a ganar un Mundial" -Pero lo de esa frase "maradoniana" no te acordás "Bocha"... -En cuanto a eso de "pase maestro, lo estábamos esperando", no recuerdo haberla escuchado. Pero viniendo de Diego, es posible que la haya dicho cuando Bilardo ordena el cambio y entro en ese Mundial de México '86. "Voy a decir en todo el mundo que mi ídolo se llama Ricardo Enrique Bochini" Diego Armando Maradona 2016 El mejor futbolista del mundo

