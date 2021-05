https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 20:36

19:44

Analizan cómo será el esquema de emergencia bajo el que funcionará el transporte mientras dure la pandemia. Queda pendiente una reunión con concejales y la Secretaría de Transporte de la provincia.

Inició el diálogo Colectivos: el Municipio define el futuro del servicio con empresarios y la UTA Analizan cómo será el esquema de emergencia bajo el que funcionará el transporte mientras dure la pandemia. Queda pendiente una reunión con concejales y la Secretaría de Transporte de la provincia. Analizan cómo será el esquema de emergencia bajo el que funcionará el transporte mientras dure la pandemia. Queda pendiente una reunión con concejales y la Secretaría de Transporte de la provincia.

Con los coches sin circular durante el primer día del paro de colectivos, este jueves por la tarde funcionarios municipales iniciaron el diálogo con empresarios y referentes de la Unión Tranviario Automotor (UTA). El tema concreto no fue la medida de fuerza -que sigue este viernes en todo el país- sino cómo darle continuidad a un servicio esencial en la ciudad mientras dure la pandemia.

La asfixiante situación económica financiera que atraviesa el sector fue expuesta con detalle en una extensa nota que el viernes pasado enviaron las empresas al intendente Emilio Jatón, y que este medio difundió en exclusiva. Allí, piden brindar un servicio de emergencia desde la semana próxima, con reducción de coches, líneas y recorridos; la eliminación de la circulación nocturna y de domingos y feriados por 60 días; y el cese de todos los boletos gratuitos. Además de explicar cómo llegaron a esta situación de ahogo financiero, con una caída estrepitosa de la cantidad de pasajeros transportados que ronda el 60%.

Del encuentro virtual, participaron el Secretario General, Mariano Granato, y el subsecretario de Transporte y Movilidad, Lucas Crivelli; los empresarios Alejandro Rossi (Autobuses Santa Fe y Recreo SRL) y Daniela Brunatti (Ersa Urbano); y el secretario general de UTA, Osvaldo Agrafogo.

Todos son conscientes de que la solución no está en manos exclusivas del Municipio porque no dispone de los fondos que discrecionalmente reparte el gobierno nacional, siempre favoreciendo a Buenos Aires. Pero es quien concesiona el servicio, con lo cual no puede desentenderse del problema y debe gestionar una solución. Desde lo económico, puede aportar -como lo hizo el año pasado- los fondos del Boleto Estudiantil. No es mucho, pero todo ayuda.

¿Un parche?

Desde el municipio no hubo declaraciones tras el encuentro por parte de los funcionarios. Solo se limitaron a informar que fue “una buena reunión, en la cual cada uno expuso el cuadro de situación y quedaron en seguir con los encuentros para que el actual servicio se pueda seguir prestando mientras dure la emergencia por la pandemia”.

Agrafogo -preocupado por el futuro de los 700 trabajadores que emplean las tres empresas- destacó el hecho de que el municipio haya comenzado “a recoger voces para ver qué servicio pueden dar los empresarios en los próximos 4 o 5 meses”. Su sensación es que el resultado será “un parche” para atravesar los meses que le queden a la pandemia porque “en estas condiciones no se puede planificar nada, no sabemos cómo va a ser el transporte a futuro, si ni siquiera se puede proyectar la cantidad de pasajeros que vamos a tener”, dijo.

El sector empresario no hizo declaraciones, pero no eran necesarias. Ya explicaron todo en la nota que entregaron la semana pasada y que, en definitiva, fue la convocante de la reunión que lograron este jueves.