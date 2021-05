Los granos cerraron con fuertes subas en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En consonancia con Chicago

Los principales granos cerraron con considerables aumentos en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con las subas que se registraron en el mercado de Chicago. El maíz, tanto para la entrega inmediata como contractual, fue el commodity que mostró el mayor incremento, con un alza de US$ 18 hasta los US$ 213 la tonelada, mientras que la oferta para las entregas entre julio y noviembre se situaron en US$ 215 la tonelada. En cuanto al segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 180 la tonelada por maíz con entrega entre marzo y mayo de 2022 y US$ 170 para entre junio y julio. Por la soja para fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada sobre el final de la rueda de negocios US$ 345la tonelada, US$ 5 por encima de la jornada de ayer, mientras que en pesos, se pactaron $ 32.545. Luego, para la entrega en los meses de junio y julio, la oferta abierta fue de US$ 342 la tonelada, lo que significó una suba de US$ 7 con respecto a la previa. Por el trigo con descarga inmediata, la oferta mejoró $ 1.500 hasta los $ 18.500 la tonelada, mientras que en divisa extranjera se negoció a US$ 220 la tonelada. Por su parte, la posición contractual arribó a un valor superior en moneda local con $ 9.000 la tonelada. En cuanto al segmento julio se alcanzó los US$ 220 y para agosto los US$ 210. Respecto a los tramos de negociación de la próxima cosecha, el tramo entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 se ubicó en US$ 205 la tonelada, mientras que marzo alcanzó los US$ 206 la tonelada.

