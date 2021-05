https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.05.2021 - Última actualización - 21:25

19:54

En el espacio ubicado en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría, hubo casi 1.300 turnos dados para este jueves, muchos de ellos destinados a personas mayores de 80 y 90 años. La cola de coches, en un momento, llegó hasta Avenida Gorriti.

En la Esquina Encendida Una cola de 15 cuadras y demoras de una hora y media para recibir la segunda dosis En el espacio ubicado en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría, hubo casi 1.300 turnos dados para este jueves, muchos de ellos destinados a personas mayores de 80 y 90 años. La cola de coches, en un momento, llegó hasta Avenida Gorriti. En el espacio ubicado en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría, hubo casi 1.300 turnos dados para este jueves, muchos de ellos destinados a personas mayores de 80 y 90 años. La cola de coches, en un momento, llegó hasta Avenida Gorriti.

Casi 1.300 turnos fueron asignados para este jueves en la Esquina Encendida. El operativo de vacunación comenzó a media mañana. Lo cierto, es que en las primeras horas de la tarde, la espera se comenzó a hacer cada vez más prolongada, algo que iba de la mano con la longitud de la cola de autos que se iba formando por Avenida Facundo Zuviría. Dicha fila, por momentos, llegó hasta Avenida Gorriti, es decir, unas 15 cuadras más al norte de Estanislao Zeballos.

El principal motivo de esto fue que la mayoría de las personas que se fueron vacunar, prefirieron hacerlo desde el auto. Muy pocas eligieron ir a pie, algo que sí ocurrió en un número mayor en otras jornadas de inoculación.

“En el interior, tuvimos prácticamente todo el tiempo el estadio vacío. La gente prefirió vacunarse en el auto, más allá que le ofrecemos bajar pero no quería, por miedo, porque ya lo hizo la primera vez en auto y no le parece bajarse, o también porque no puede, porque estamos vacunando a personas de una edad muy avanzada. Estamos en una situación entendible y jamás obligaríamos a bajarse. Más allá de explicarles que adentro no hay aglutinamiento de gente, pero respetamos lo que cada uno decide”, comentó Sabrina Spretz, directora provincial de Territorio Sustentable del Ministerio de Desarrollo Social, quien estaba a cargo del operativo en horas de la tarde.

Foto: Manuel Fabatía

Al complicarse por la cantidad de autos, las autoridades habilitaron otro puesto para inocular afuera y, de esa manera, hacer fluir más el tránsito, algo que por momentos se logró pero en un amplio margen de la tarde no pudo ser posible por la cantidad de gente que llegaba.

La espera promedio, en muchos casos, fue de una hora y media, contando desde el momento en que llegaban hasta el último tramo, cuando ya giraban por Estanislao Zeballos rumbo a las carpas vacunatorias.

Foto: Manuel Fabatía

“Mucha gente viene sin turno, porque se equivocan o porque perdieron la fecha de cuando lo tenían. Necesitamos que respeten el turno, día y horario”, solicitó Spretz quein además agregó que “cuando llegan las vacunas arrancamos con la logística del operativo, y siempre está previsto por el Ministerio de Salud que, de ser necesario, vacunemos en la Esquina Encendida y en el Centro de Educación Física N.º 19, o sea en los dos centros al mismo tiempo, algo que podemos hacer”.

Coronavirus. Vacunación: segunda dosis en La Esquina Encendida

Según confirmaron a El Litoral fuentes oficiales, el operativo este jueves concluyo un poco después de las 19. Es decir, casi dos horas después del horario en el cual estaba previsto los últimos turnos que era el de las 17.30.