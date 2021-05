Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron que estuvieron enamorados en la vida real

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron en el especial de Friends de HBO Max, que estrenó este 27 de mayo, que estuvieron muy cerca de convertirse en Rachel y Rossi en la vida real. Sin embargo, el enamoramiento les llegó en un momento que no era el adecuado.

Diecisiete años después de su adiós, las seis estrellas de Friends se reúnen en un programa especial que estrena HBO Max este jueves y que mezcla momentos de mucha nostalgia y emoción para los fans, con algunos tramos de relleno e invitados que tienen muy poco que ver con la serie.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Estos seis nombres son historia de la televisión gracias a la deliciosa conexión para la comedia que exhibieron Jenniffer Aniston (52), Courtney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53) y Matthew Perry (51) y David Schwimmer (54).

Con diez temporadas de enorme éxito y 236 episodios en total, “Friends” llevó las desventuras y locuras de un grupo de neoyorquinos a las pantallas de todo el mundo.

Todo lo que tocó Friends se convirtió en un icono global, desde la cabecera con “I’ll Be There For You” de The Rembrandts, al sofá de la cafetería en la que se juntaban estos seis amigos. A ese enorme fenómeno apela precisamente el especial Friends: The Reunion, que no es un capítulo de ficción sino un programa retrospectivo que combina entrevistas de la mano de James Corden, juegos pensados para los seguidores de la serie, recreaciones de escenas famosas, instantes íntimos entre los seis actores y algunos invitados ajenos a esta comedia y cuyo fichaje resulta aquí difícil de explicar.

Jennifer Aniston y David Schwimmer, ¿fueron novios?

La relación intermitente entre Rachel (Aniston) y Ross (Schwimmer) fue uno de los pilares narrativos de Friends, pero parece que la atracción sentimental entre los actores no se limitó a la ficción.

Según cuentan en el especial, Aniston y Schwimmer sintieron que su química iba mucho más allá de la serie en la primera temporada, pero detallaron que no fue posible una relación entre ellos ya que nunca coincidió que ambos estuvieran libres y sin pareja.

Jen y David contaron que estaban locamente enamorados el uno del otro. Schwimmer, en particular, dijo que estaba muy enamorado de Aniston durante la primera temporada. "En algún momento, los dos estábamos muy enamorados el uno del otro, pero era como dos barcos que pasaban en la noche, porque uno de nosotros siempre estaba en una relación", reveló el actor luego de que Jen le diera la palabra. David añadió que nunca cruzaron la línea porque respetaron eso.

En tono cómico, Aniston recordó haberle dicho a Schwimmer que sería una pena que su primer beso no fuera en la vida real sino en la televisión y frente a todo el país. “Y así fue. La primera vez que nos besamos fue en la cafetería del Central Perk”, concretó la actriz al señalar que en ese instante quizá se colaron en la ficción algunos sentimientos muy reales.

Matt LeBlanc se divirtió un poco con esa historia de la vida real tosiendo y soltando "bullshit" (mentira, en este caso) cuando David sugirió que él y Jen mantuvieran las cosas platónicas. Pero, Matt luego se rió y dijo: "¡Estoy bromeando!". ¿O no? El mundo nunca lo sabrá.