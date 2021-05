https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juventus anunció la salida de Andrea Pirlo

El club italiano confirmó que el ex jugador ya no será el entrenador. En las próximas horas se espera la confirmación de Allegri como nuevo DT.

Crédito: Gentileza

El equipo de Turín hizo oficial la destitución de Andrea Pirlo como entrenador de la Juventus y en breve estaría anunciando la contratación de Massimiliano Allegri como su reemplazante. El club italiano lo despidió con una carta de agradecimiento "Gracias Andrea.Estas son las primeras palabras que todos debemos pronunciar al final de esta experiencia especial vivida juntos.Hace unos meses, Andrea Pirlo, ícono del fútbol mundial, comenzó una nueva aventura en el banquillo de la Juventus, la primera como entrenador". Tenés que leer Zidane dejó de ser el entrenador del Real Madrid Para ello, ante todo se necesita coraje, así como conciencia de los propios medios, especialmente en un período marcado por mil dificultades, con el mundo obligado por la pandemia a reinventar sus propias reglas día tras día. Andrea también lo hizo: comenzó (y de esto estamos seguros: será una brillante carrera como entrenador) un viaje de transformación, buscando, y muchas veces manejando, para llevar sus ideas y su experiencia como campeón en el campo desde "Otro lado" de la barricada". Y como en el fútbol lo que cuenta son las victorias que se ponen en el tablón de anuncios, recordemos: en pocos meses su Juve ha levantado dos trofeos y traído a casa brillantes victorias en los campos más prestigiosos, desde San Siro al Camp Nou. Por todo esto, por el coraje, la dedicación, la pasión con la que se enfrentó cada día, por los éxitos obtenidos, nuestro agradecimiento realmente viene del corazón".

