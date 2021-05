Viñales lideró los primeros entrenamientos de MotoGP

El piloto español Maveriks Viñales obtuvo el mejor registro de los primeros entrenamientos libres que se realizan en Mugello, Italia.

El español que compite con Yamaha y quien fuera padre hace unos días por primera vez, logró una marca de 1:46.593. Mientras que el francés Johann Zarco y Alex Rins completaron el podio en la primeras prácticas.

