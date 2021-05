https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 9:19

9:14

Lo dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta

Clases: Nación afirmó que "donde hay alarma epidemiológica, debe seguir la no presencialidad"

"En lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada, pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con la no presencialidad" remarcó Trotta.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

El Litoral en en

Lo dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta Clases: Nación afirmó que "donde hay alarma epidemiológica, debe seguir la no presencialidad" "En lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada, pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con la no presencialidad" remarcó Trotta. "En lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada, pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con la no presencialidad" remarcó Trotta.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo este viernes que, a partir del próximo lunes, una vez finalizado el período de aislamiento estricto de nueve días que finaliza el domingo, "debe continuar el modelo educativo de no presencialidad" en las zonas del país que se mantengan en las categorías de "alarma sanitaria y epidemiológica".





"La semana que viene en lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada, pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con el modelo educativo en el marco de la no presencialidad", dijo el ministro esta mañana en declaraciones a radio La Red.



Es que, a partir del lunes próximo, serán retomadas las medidas que rigieron desde el 1 al 21 de mayo, que comprenden la suspensión total de la presencialidad educativa en aquellos distritos que se encuentren en situación de "alarma epidemiológica y sanitaria" en el marco de la pandemia de coronavirus.



En este sentido, añadió que la no presencialidad "debería ser tema resuelto con estos indicadores si prima el cumplimiento no selectivo de la norma, porque los indicadores son contundentes y tenemos que esperar que el impacto de este esfuerzo de estos últimos 9 días -con medidas más estrictas- se vean en las variables epidemiológicas". Tenés que leer Amsafe solicitó que siga suspendida la presencialidad en las escuelas

Por otra parte, el ministro reafirmó: "Nosotros somos promotores de la presencialidad" y pidió "responsabilidad y asumir el costo frente a ciertos sectores que quieren presencialidad sin asumir las variables epidemiológicas".

Por otra parte, consultado sobre si está previsto el adelantamiento de las vacaciones de invierno, Trotta respondió: "Estamos conversando con distintas jurisdicciones y viendo las variables sanitarias y epidemiológicas así como el proceso de vacunación".



"En junio podría ser una alternativa pero hay que ser muy cuidadoso", dijo al respecto, tras lo cual recordó que "en julio hay temperaturas más bajas que junio". Con información de Télam LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: