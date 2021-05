Pasos a nivel: otro enemigo de los automovilistas santafesinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Renovadas en su señalización y desmejoradas en su condición, las intersecciones entre la vía férrea y la calzada pavimentada generan complicaciones a diario en el tránsito de la ciudad de Santa Fe. Diario El Litoral seleccionó ocho casos que reflejan su deterioro.

Al igual que los cientos de baches o ‘’rellenos’’ en las calles de la ciudad de Santa Fe, los pasos a nivel son uno de los tantos impedimentos con los que los conductores santafesinos deben lidiar diariamente. Ya se han vuelto parte del paisaje urbano y se acostumbraron a convivir con ellos.

Se contabilizan aproximadamente 62 intersecciones al mismo nivel entre una vía férrea y la calzada pavimentada en la capital provincial. Si bien, durante la última década se han realizado obras para mejorar sus condiciones y señalización, muchos fueron olvidados o los arreglos no cumplieron una extensa vida útil. Como si fuera poco, en consecuencia de una historia que inició en la década del ‘90, varios de ellos ni siquiera son utilizados por ninguna red de trenes. Por lo cual, su presencia es completamente inútil.

Foto: Manuel Fabatía

Entre estas vías fuera de servicio se encuentran las que, casi de forma insignificante, fueron utilizadas hace pocos años por el afamado y abandonado tren urbano. Estas poseen una de las intersecciones más circuladas y a la vez en peor estado en el cruce con Salvador del Carril, a metros de ‘’La Redonda’’.

Si bien, recientemente se confirmó la entrega de fondos nacionales para la puesta en marcha del Plan Circunvalar Santa Fe, que eliminará el paso de los trenes a través del casco urbano, aún se desconoce qué sucederá con la línea férrea actual.

El último antecedente de refacciones data de hace aproximadamente un año, cuando Trenes Argentinos Cargas (TAC) colocó un total de 14 barreras en diversos cruces de la capital provincial con motivo de incrementar la seguridad vial.

Luego de esta obra a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, se registraron una serie de fallos en el funcionamiento de las estructuras encargadas de la señalización, las cuales desencadenaron en siniestros viales. Además, durante sus primeros meses, varios actos vandálicos estuvieron dirigidos hacia las barreras y semáforos que actualmente no funcionan.

Ante esta situación, Diario El Litoral seleccionó ocho pasos a nivel de la ciudad para evaluar y reflejar su condición.

Salvador del Carril y Pedro Vittori

Foto: Manuel Fabatía

Se trata de uno de los tantos puntos en los que las vías no son utilizadas por ningún tren. Si bien, no es de los que se encuentra en peor estado, su ubicación en una zona con alta densidad vehicular y la presencia de varios semáforos en pocos metros cuadrados afecta al tránsito.



Salvador del Carril y Vélez Sarfield

Foto: Manuel Fabatía

En esta ocasión, sí se trata de una vía utilizada por el Belgrano Cargas. La dimensión del cruce es mayor y posee el aliciente de encontrarse en una pequeña subida, lo que complica aún más el paso de vehículos. En más de una ocasión, el tren se ha descarrilado a esta altura.

Javier de la Rosa y Coronel Dorrego

Foto: Flavio Raina

También utilizada por el Belgrano Cargas, este cruce de la calle Javier de la Rosa con las vías del tren queda en mayor evidencia debido a los arreglos recientemente realizados en pasos a nivel cercanos.

Aristóbulo del Valle y Pasaje Larramendi

Foto: Flavio Raina

Se trata nuevamente de una arteria muy elegida por los santafesinos. La cuadra en la que Aristóbulo del Valle se convierte en una sola mano es protagonista no sólo de la rotura del pavimento, sino nuevamente de descarrilamientos.

José María Zuviría y Aristóbulo del Valle

Foto: Pablo Aguirre

Este cruce no es muy longevo, sin embargo, su estado refleja lo contrario. Al no tratarse de una cuadra pavimentada, su deterioro no sólo incrementa con el paso de vehículos, sino que también luego de cada precipitación. Tampoco es utilizado por ningún tren.

Avenida López y Planes y Pasaje Irala

Foto: Flavio Raina

Por este sector circula el Belgrano Cargas. Al estar ubicado sobre una avenida con considerable circulación, es otro de los pasos a nivel que interfiere con el tránsito.

Pedro Vittori y Domingo Silva

Foto: Flavio Raina

Esta esquina también es reconocida por las dimensiones y el estado de sus vías, pero además, es recordada por un particular accidente en el cual un vagón volcó y generó importantes complicaciones en el tránsito.

Güemes y Luciano Torrent

Foto: Flavio Raina

Quizás uno de los sitios más afectados. En este punto de la ciudad también se registró uno de los más impactantes accidentes protagonizados por trenes, en el cual un vagón chocó contra un domicilio lindero.

Cabe recalcar que la anterior nómina no corresponde a la totalidad de los pasos a nivel que se encuentran en la ciudad de Santa Fe.

Plan Circunvalar Santa Fe

El pasado 15 de octubre de 2020 se firmó el convenio que comprometió a la provincia de Santa Fe, a través de su ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) a llevar a cabo el desarrollo y la ejecución de una traza ferroviaria de circunvalación de la Ciudad de Santa Fe. Además, dicho plan incluye la modernización de la red ferroviaria de accesos a los puertos localizados en la Región Metropolitana de Rosario.



El Circunvalar Ferroviario Santa Fe sería el primero de su tipo en todo el país, lo cual representaría no sólo una mejora para el tránsito y el estado de las calles de la capital provincial, sino que también un paso adelante a nivel de infraestructura.

Foto: Mirador Provincial

La obra abarca la puesta a punto de más de 40 km de trazado existente y la construcción de 15 km nuevos. Se detalló en el proyecto que se levantará un nuevo puente sobre el río Salado. Estiman que serán en total 4 pasarelas.

Recientemente, tras una serie de reuniones que involucró al presidente Alberto Fernández, el gobernador Omar Perotti y el intendente Emilio Jatón, se confirmaron las obras por medio del Decreto N° 162/21. El mismo incluye la reactivación del tren de pasajeros entre las ciudades de Santa Fe y Laguna Paiva, dentro de la la segunda etapa del “Proyecto Timbúes”.