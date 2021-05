Confirmaron la circulación comunitaria de la cepa de Manaos en Tucumán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Así lo aseguró la directora del hospital Padilla, Olga Fernández y habló sobre la complicada situación que atraviesa el nosocomio por la emergencia sanitaria.

La directora del hospital Ángel C. Padilla, Olga Fernández, explicó la delicada situación que atraviesa el establecimiento sanitario debido al incremento de casos de coroanvirus que está viviendo la provincia en las últimas semanas.

En este sentido, Fernández aseguró que en Tucumán "hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos, proveniente de Brasil, que tiene una mayor contagiosidad". La doctora indicó además que "en estos momentos, en el hospital, todo lo que no sea cirugía e internación de urgencia no se está haciendo, lo que nos permite descomprimir camas para destinar un mayor número de camas a pacientes covid".

Uno sabe que la gente necesita trabajar pero acá se está privilegiando la vida. Es muy importante que la gente se cuide, que si no tiene motivos para salir no lo haga. Y si sale que use barbijo en forma correcta, mantenga distancia, y no olvide el lavado frecuente de manos y ventilar los ambientes. Es muy importante durante un período tener las máximas restricciones posibles. Si no hacemos casos a estas medidas podemos tener el grave problema de no tener donde internar pacientes", explicó Fernández en diálogo con el programa Los Primeros.

"Hay muchos pacientes jóvenes internados. Si no nos cuidamos vamos a llegar al punto de no tener camas para pacientes que sí o sí necesitan hospitalización", remarcó.

La directora del hospital Padilla también destacó cómo influyen -en forma negativa- los accidentes de tránsito en el contexto de pandemia. "El año pasado, durante la cuarentena estricta, bajaron mucho los accidentes de tránsito. Hubieron semanas con 15, 20 30 o 35 accidentados. En tanto que a fines del año pasadol los números ya se igualaron con respecto al 2019. En semanas anteriores tuvimos hasta 105 paciente que ingresaban por accidentes y siempre casi el 90 por ciento por accidentes en motos, mientras que esta ultima semana bajó a 73 la cantidad de estos hechos", contó.