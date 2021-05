Mercedes explicó por qué no pudo retirar la rueda del auto de Bottas

Una tuerca trabada en la rueda derecha delantera obligó a Valtteri Bottas a abandonar durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno disputado el pasado fin de semana.

💔 The moment Valtteri's excellent #MonacoGP fell apart on Sunday. pic.twitter.com/xb6m8dleAB

"Hicimos ciertas operaciones en Mónaco para intentar sacarla, algunas durante la parada en boxes, pero también después. Al final, llegamos a la conclusión de que para quitar esa tuerca íbamos a necesitar maquinaria pesada y equipo especializado, y que eso se haría mejor en la fábrica. Más aún, eso nos brindaba la oportunidad de hacer una autopsia para comprender realmente cómo se gastó esa tuerca y recopilar algunas pistas que nos permitan hacer un mejor trabajo en el futuro. Dejamos la rueda puesta en el automóvil y lo empaquetamos de nuevo en el camión para traerlo aquí directamente" expresó James Vowles, jefe de estrategia del equipo.

VB's car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh