Reaparecen las posibilidades de quemas en las islas frente a Rosario

Las lluvias de la semana pasada en la zona de Rosario trajeron humedad y tranquilidad frente a la chance de que vuelvan los incendios. Si bien este año han sido de menor intensidad, la bajante del río Paraná y la sequía persistente son terreno propicio para que resurjan estos eventos que causaron tantos problemas en 2020. Desde la Provincia están alertas.

Si bien los incendios en la zona de las islas cercanas a Rosario son mucho menores en cantidad y superficie que en 2020, se pudieron detectar algunos focos este mes en esa área que es parte de la provincia de Entre Ríos. El 15 de mayo, por ejemplo, el Observatorio Ambiental de la UNR señalizó cuatro focos mayores y cinco focos menores en el delta del Paraná.





Las lluvias que se produjeron en la región entre el jueves 20 y el domingo 23 de mayo lograron apagar cualquier llama y asegurar días sin problemas por quemas. Entre 55 y 75 milímetros cayeron entre estos cuatro días para brindar alivio frente a una sequía que parece quedarse un año más. La humedad en el suelo y en el ambiente de este viernes que impide los grandes incendios podría desaparecer y presentarse un tiempo propicio para prender fuego.



Roberto Rioja, secretario de Protección Civil de la Provincia, fue consultado por El Litoral sobre los focos ígneos. Aseguró que en los últimos días no ha habido incendios en el delta aledaño a la Cuna de la Bandera: “Lo único que se detectó fueron puntos de calor que normalmente se van detectando, pero no tuvimos incendios. Nosotros estamos monitoreando constantemente”. A nivel satelital se pueden observar centros de calor en localidades como San Nicolás (Buenos Aires) producto de alguna actividad industrial, pero que no son quemas de pastizales.





En este sentido, 2021 viene mejor que 2020. “El año viene mejor porque ha llovido, todavía hay algo verde -comentó Rioja-. Si bien las heladas no han sido tan fuertes. Lo que es preocupante es la bajante del río que indudablemente si sigue, cuando esté bien entrado el invierno, vamos a tener algunos problemas”. Los productores pecuarios podrían usar la vieja técnica de quemar pastos secos para un mejor rebrote y una mejor calidad de alimento para las vacas. “Nos estamos preparando para llegar de la mejor manera a ese momento”, recalcó el secretario.

Brigada provincial





Desde Protección Civil se busca neutralizar todas las quemas. “Queremos armar un esquema de trabajo en conjunto, fundamentalmente de saber con qué cuenta cada uno, cómo está la situación de cada lugar, dónde está la bajada para tener mucho más aceitado que otros años cómo llegar cuando tengamos los problemas”, comentó Rioja.





Por otra parte, se armó una brigada de la Provincia a la cual se capacitó para estos eventos. En los próximos días se incorporarán como personal estatal para repeler incendios, pero también ayudar en accidentes, tormentas u otras eventualidades. “Hemos firmado convenios con aviones vigía para hacer los controles en la zona sur de Rosario, en Santa Fe y en el norte santafesino. Si tenemos algún problema, el avión estaría exhibiendo cuál es el foco y cómo se lo puede tratar”, afirmó Roberto Rioja. Además, se firmó un convenio con la Asociación Argentina de Aeronavegantes para tenerlos disponibles cuando haya un evento grande hasta tanto lleguen los aviones de Nación. “Estamos mucho mejor de lo que estuvimos preparados en la provincia en años anteriores. Esperemos poder dar respuesta de la mejor manera”, agregó.





Entre los organismos que controlan están todas las dependencias de Protección Civil de Rosario y del Gran Rosario. Por su parte, esta dependencia cuenta con un monitoreo que cuenta con un sistema de alerta temprana que permite ver cada hora y media o dos si van apareciendo puntos de calor o puntos de incendio. “Nación ya está pronta a poner el sistema de faros de conservación. En el sistema de faros va a haber cámaras de muy buen alcance que nos van a ir pasando información desde adentro de cómo está la situación”, concluyó el funcionario.