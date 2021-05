https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 12:16

12:11

En la ciudad de Santa Fe

Las temperaturas agradables se despiden y se acerca un frente frío

Este sábado y domingo las mínimas oscilarán entre los 6° y 10° C. El viento sur provocará el descenso en la sensación térmica. Desde el Servicio Meteorológico Nacional no se anuncian precipitaciones para los próximos días.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

El Litoral en en

En la ciudad de Santa Fe Las temperaturas agradables se despiden y se acerca un frente frío Este sábado y domingo las mínimas oscilarán entre los 6° y 10° C. El viento sur provocará el descenso en la sensación térmica. Desde el Servicio Meteorológico Nacional no se anuncian precipitaciones para los próximos días. Este sábado y domingo las mínimas oscilarán entre los 6° y 10° C. El viento sur provocará el descenso en la sensación térmica. Desde el Servicio Meteorológico Nacional no se anuncian precipitaciones para los próximos días.

Tras una semana con días de temperaturas agradables, con máximas que rondaron los 24° C, sobre todo en horas del mediodía y la siesta santafesina, este fin de semana llegará un frente frío del sur hacia la región pampeana y el Litoral, lo que ocasionará un marcado descenso en las temperaturas. Los vientos meridionales contribuirán a que la sensación térmica se reduzca en algunos grados en Santa Fe. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este sábado en la capital provincial la temperatura mínima será de 10° y la máxima alcanzaría los 19°. En tanto, los vientos rotarán al sureste y soplarán a una intensidad máxima de 40 kilómetros por hora (entre las 7 y 9 de la mañana), según indican las estimaciones de la estación local del portal de Windguru. Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del SMN, dialogó con El Litoral y anticipó las condiciones de tiempo que se avecinan para la ciudad: "El frente frío viene avanzando, ya está por la zona de La Pampa, el centro/sur de provincia de Buenos Aires y a lo largo de las próximas horas este frente de a poco se desplazará hacia el norte del país. Se espera que a Santa Fe llegue entre hoy (viernes) a la noche y el sábado a la madrugada, y a medida que avance va a generar la rotación del viento al sur y un descenso de temperaturas". Estas condiciones de bajas temperaturas durarán todo el fin de semana. "A partir del lunes el viento rotará hacia el oeste y noroeste y las temperaturas van a repuntar de a poco. Pero, como es normal en esta época del año, los días tienen mucha amplitud térmica, es decir temperaturas frescas a la mañana y un poco más templadas y agradables a la tarde", precisó Fernández. La meteoróloga del SMN indicó que para mayo, las temperaturas típicas para el centro de Santa Fe son de 11° de mínima y máximas de 21°; en junio, estadísticamente lo normal son máximas de 18° y mínimas de 8°. "El descenso de temperaturas que se espera es normal y típico de esta altura del año. Y la semana que viene, las máximas estarán un poco más elevadas que las normales para junio", comentó. Condiciones "secas" en el horizonte El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional no prevé inestabilidad para los próximos días, una señal de alarma que se enciende sobre todo porque son tiempos en los que comienzan a producirse las quemas de pastizales en las islas, y estas condiciones de frío y sequía son propensas a estos focos ígneos. "La masa de aire frío está muy ´seca` y este frente frío no va a encontrarse con las condiciones en esta región para generar precipitaciones. Va a haber varios días consecutivos muy secos, hay que seguir de cerca cómo varía el pronóstico, pero en general predomina una masa de aire muy estable", remarcó la especialista.

El Litoral en en

Temas: