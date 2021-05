Ese "arquero-maravilla" que si hay penales se sienta en la silla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue determinante en el 90 por ciento de las definiciones por los doce pasos a las que llegó el Sabalero en los últimos tiempos. En esta entrevista cuenta todo: su secreto, lo duro que es estar lejos de la familia y la oferta de Vignatti para seguir acá.

Este "Cachorro" Burián no necesita ningún Mascherano (en Colón serían Lértora o Aliendro) que le diga "hoy te convertís en héroe". Es que este charrúa, nacido hace 37 años en la ciudad uruguaya de Melo, no usa capa pero es héroe con guantes. Recuerdo aquél caluroso enero cuando estuvimos más de una hora larga registrando su primera entrevista mano a mano con El Litoral, en el local de HB Sport junto a Héctor y Hernán Bar, sus proveedores locales justamente de "éso" que se pone en las manos para cazar ratones.

En ese entonces, la pandemia le había dado una caricia para tanta soledad: su esposa e hijos habían podido "cruzar" desde Montevideo a Santa Fe. Fue una golondrina que hizo verano. Después, volvió la rutina de mirar todas las noches el techo. En esta última nota que hicimos, que arrancó en ADN GOL por la 96.7 y la fuimos completando para el diario de Santa Fe, me fue confesando que todo este tiempo final sin la familia "me fue matando de a poco; se me hizo muy duro che". Del otro lado del Río de La Plata, su compañera de toda la vida y madre de sus hijos, es docente: "Al menos me quedo tranquilo que está vacunada, allá en Uruguay".

Otro dato de ese enero caliente, lo que refleja su "especial" relación con el presidente de Colón: varios días se movió por las calles de Santa Fe con uno de los autos de José Néstor Vignatti. "Sí, me lo prestó José, ¡lo caro que me va a salir el alquiler", bromeaba "Cachorro". Pasó medio año de ese encuentro con El Litoral y su relación con el tipo que cambió el curso de la historia sabalera es excelente. Lo contará más adelante, pero Vignatti ya le puso los números aumentados arriba de la mesa: lo quiere a Burián en el arco de Colón hasta diciembre de 2022.

-Si armamos la película de Colón pasó todo muy rápido: de pelear la final en La Olla a quedar en descenso antes de la pandemia. En realidad, antes de Domínguez. ¿Qué cambió con la llegada de Eduardo? Porque fue como si naciera un nuevo equipo, un nuevo Colón...

-La verdad que nos encontrábamos en una situación muy complicada cuando Domínguez llegó, pero por suerte lo pudimos revertir con trabajo. Yo creo que no hay una sola explicación. Nos han pasado muchas cosas con esta situación tan atípica.

-¿Y qué hablaban entre ustedes, los más "viejos" que vienen desde La Olla y ahora están a 90 minutos de jugar otra final en Colón?

-Lo que estaba claro, más allá de hablarlo o no, es que fuimos conscientes que las únicas personas que podíamos sacar ésto adelante en Colón éramos nosotros.

-Yo veo gestos de Eduardo Domínguez, como conductor de grupo, donde parece más jugador todavía que entrenador. Lo veo razonando del lado de ustedes...

-Puede ser...

-Te pongo un ejemplo: cuando Defensa y Justicia lo busca a "Rafa" Delgado para jugar la Copa. "Vaya, no deje pasar la chance", le dijo. Eso no se da con todos los técnicos: pensó en lo mejor para el jugador...

-Ése fue un gran gesto de Eduardo que el grupo advirtió. La realidad que Eduardo siempre se portó muy bien con nosotros, siempre se preocupa por cómo estamos nosotros y nuestra familia. Supo manejar muy bien el grupo. En verdad, el cuerpo técnico en general está muy pendiente de todo lo que pasa.

Hace una semana, cuando la Copa de la Liga suspendía sus partidos en San Juan en el contexto del confinamiento nacional implementado por el Gobierno, los jugadores fueron citados bajo la lluvia en el predio sabalero. Eduardo habló unas palabras y los liberó hasta el lunes. Casi todos se fueron, pero Burián se quedó dos horas "meta fierros" en el gym que tiene montado Colón en "Ciudad Fútbol". Me lo dijo la vez anterior: "Cuánto más entreno, más ocupo el tiempo y se me pasa rápido el día. Así llega la noche y me conecto a la Tablet con mi esposa e hijos".

-Estaba repasando el historial con tus notas, bajo esa idea de que nadie resiste el archivo...

-Jajaja (sólo se ríe)

-La noche mágica del Mineirao, cuando metiste a Colón en la final de la Sudamericana, declaraste: "Estuve siete horas viendo videos de cómo pateaban los penales los brasileros".

-Sí, me acuerdo.

-¿Dónde quedó ese Burián? Se que comentaste que no viste nada de Talleres. O sea...¿pura intuición con el penal del colombiano Pérez, por ejemplo?

-La verdad es que no se le dio tanta trascendencia a esa tanda de penales antes de jugar con Talleres. No sólo en mi caso con la preparación, sino que tampoco los muchachos lo hicieron...¡Ni siquiera lo entrenamos! Lo habíamos hablado entre nosotros durante la semana al tema.

-¿Pero nada de nada, "Cachorro", antes de la definición con Talleres?

-He visto algunos videos sin atolondrarme demasiado tampoco, uno tiene que estar preparado igualmente y es una ventaja saber la tendencia que tienen los jugadores al patear.

El mismo Eduardo Domínguez, en una nota para la radio, había explicado el porqué: "No queremos ir a penales, hay que resolver en los 90 minutos. Con Independiente pienso lo mismo. Además, ustedes no saben lo traumático que son esos 40 metros para ir a patear un penal. Y eso que a mí me fue bien pateando". Luego, el mismo "Barba" filtró intimidades: 1) "Pulga me dijo pateo el quinto y lo cierro"; 2) "Lértora insistió tanto, pidiendo patear, que al final le dije que sí"; 3) "Piovi, que estaba contracturado, quedó en campo, para la tanda de penales".

-Hablando de arqueros que vienen "derechitos": enfrente Sosa el lunes, golero, uruguayo y con manos calientes como vos. ¿Se conocían de Uruguay?

-Es un muy buen arquero el de Independiente. Creo que lo enfrenté a Sosa, allá en Montevideo, cuando yo atajaba en Nacional.

Cuando hacemos un alto en la charla del fútbol, vuelve siempre a la familia: "Por suerte mi mujer, al ser maestra, está vacunada. Mi viejo lo mismo. En Uruguay hay mayor cantidad de casos últimamente, pero el lado positivo es que están vacunando a muy buen ritmo".

En el final de la entrevista, como no podía ser de otra manera, llega la pregunta del millón. Si bien en algún momento se lo vinculó con "Patota" Morquio, lo concreto es Burián no tiene representante y se maneja solo. De tú a tu. Siempre recordando que el 30 de junio se termina su contrato acá en Santa Fe.

-¿Qué vas a hacer con la propuesta de Vignatti para que sigas en Colón?

-Depende de muchas cosas mi continuidad, en caso que me quede voy a priorizar la tranquilidad de mi familia (da a entender que los mudaría hacia Argentina). Pasa que hoy, con esto de la pandemia, Uruguay está un escalón por encima de todo.

-En momentos de soledad "Modo Burián" acá en Santa Fe, ¿pensaste estos días qué le vas a decir a Colón?

-Soy un arquero de edad que tiene que escuchar la propuesta de Colón. Sólo que ahora mismo sólo me encuentro enfocado en lo que queda de torneo. Después nos sentaremos a hablar con José.

Sus guantes pesan 200 gramos

El Litoral consultó a los titulares de HB Sport (Héctor y Hernán Bar), hermanos que se hicieron muy amigos de "Cachorro" Burián, respecto de las precisiones de los guantes que utiliza el golero uruguayo en Colón.

La firma extranjera, con material importado, le provee unos 30 pares de guantes al año. "Es un guante para piso húmedo y Cachorro lo viene usando siempre; es el modelo "Aqua". Es porque todos en la Argentina todos riegan las canchas antes de jugar y este modelo le da un mejor agarre. Hay guantes para piso seco, otro para superficie dura y el que explicamos para agua, que viene usando ahora Burián".

Ese tipo de guantes que usará "Cachorro" Burián en San Juan contra Independiente pesan exactamente 200 gramos. Y casi siempre elegiste el de palma color celeste. "Son los de agua, así se los conoce", detalla Hernán Bar a El Litoral.

"¿Burián sabe quién soy?... Soy el Gobernador"

Una de las tantas anécdotas risueñas de "Cachorro" Burián en la pandemia se dio en la torre de edificios donde alquila y vive, en la zona del Puerto en la capital de la provincia. Un par de veces a la semana empezó a saludarse con alguien de manera respetuosa.

Hasta que un día esa persona se acercó y lo felicitó por sus actuaciones, además de la gran campaña que estaba haciendo con Colón. "Lo quiero felicitar, anoche vi el partido, me gusta mucho el fútbol y cuando tengo tiempo, lo miro", le dijeron a Burián. "Cachorro", respetuoso, agradeció con humildad el cumplido. Pero sin darse cuenta quién era el interlocutor que lo elogiaba.

-Usted no me conoce, no sabe quién soy...

-(...silencio charrúa)

-Soy el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti...

Allí, devolviéndole el apretón con esas manos salvadoras para Colón, "Cachorro" sólo se despidió con una sonrisa.

19 PENALES ATAJADOS

De los 82 penales pateados en su carrera, Leo Burián detuvo 19, a saber: 3 en Nacional, 18 en Montevideo Wanderers, 3 en Godoy Cruz y 55 en Colón. En el Sabalero, lleva ocho serie de penales: ganó seis y perdió sólo dos. En siete de las ocho definiciones, "Cachorro" atajó al menos un penal.