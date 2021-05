Nike dejó de patrocinar a Neymar por "negarse a colaborar" en una investigación por una denuncia de agresión sexual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nike dijo que cortó lazos con Neymar en 2020 porque la superestrella del fútbol brasileño se negó a cooperar con una investigación inconclusa sobre las acusaciones de agresión sexual hechas por una de las empleadas de la compañía.

El gigante de la indumentaria deportiva confirmó en un comunicado el jueves por la noche que su decisión se debió a las acusaciones que una empleada de Nike presentó a la empresa en 2018. El incidente supuestamente ocurrió en 2016.

Nike dijo que la empleada inicialmente quería mantener el incidente confidencial, pero en 2019 decidió llevar a cabo una investigación. Nike dice que encargó una investigación independiente y contrató a un asesor legal independiente para la empleada. Ella seleccionó al abogado y la compañía pagó los gastos, dijo Nike. «Desde el principio, hemos tratado las acusaciones de la empleada y su experiencia con gran seriedad», dijo la compañía en un comunicado.

Nike dijo que la investigación «no fue concluyente» y agregó que «sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder proporcionar hechos de apoyo». Pero la compañía agregó que terminó su relación con Neymar «porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe de las acusaciones creíbles de irregularidades cometidas por un empleado».

Por su parte, Dayane Crespo, representante de Neymar, dijo que el jugador del Paris Saint-Germain niega las acusaciones y agregó que su relación con Nike terminó «por razones comerciales». «Neymar Jr. se defenderá enérgicamente de estos ataques infundados en caso de que se hagan acusaciones, lo que hasta ahora no ha sucedido», agregó el representante. «Es bastante extraño que un caso que supuestamente sucedió en 2016, con denuncias hechas por una empleada de Nike, aparezca solo en este momento».

Los detalles de la acusación de violación contra Neymar

El padre de Neymar, Neymar da Silva Santos, también negó las últimas acusaciones contra su hijo en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, diciendo que «nos sorprendió» y «Neymar ni siquiera conoce a esta niña».

La noticia del presunto incidente de 2016 y las razones de Nike para terminar su relación con Neymar fueron reportadas por primera vez por The Wall Street Journal. El informe de The Wall Street Journal arrojó nueva luz sobre el final de una asociación entre Neymar y Nike que había durado 15 años. La salida del atleta de Nike se hizo pública a fines del verano pasado, casi al mismo tiempo que Puma anunció que lo había contratado. Puma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Neymar fue acusado previamente de violación por una mujer brasileña en 2019, aunque ha negado con vehemencia todas las acusaciones en su contra.