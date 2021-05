https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una vez más, el Tate es vidriera sin cargo para un futbolista. Cuando llegó de Arsenal no lo conocía nadie. Acá jugó 58 partidos y marcó 11 goles. Con 56 juegos, la "T" lo hace dinero. La diferencia entre vender y regalar.

Lo oficializó Talleres Unión, bien gracias: ¡tres palitos verdes por Fragapane!

"La Comisión Directiva del Club Talleres informa que Franco Fragapane fue transferido al Minnesota United Football Club, equipo protagonista de la Major League Soccer (MLS)", comunicó hace algunos minutos la "T".

Franco arribó a Talleres en junio de 2019 proveniente de Unión de Santa Fe. Vistiendo la camiseta Albiazul, el jugador mendocino disputó todos los encuentros oficiales en la temporada 2019/2020 (26 en total) y convirtió 4 goles.

A mediados de 2020, en pleno receso del Campeonato Argentino por el contexto de la pandemia, Franco fue cedido a préstamo al Club Fortaleza. En el conjunto brasilero, el volante ofensivo de 28 años disputó 10 partidos y regresó a la Institución. En este segundo periodo en el conjunto albiazul, Fragapane fue protagonista en 30 partidos y marcó 5 goles.

La operación al Club que compite en la MLS se realiza por el 100% del pase por una suma en bruto de tres millones de dólares. De esta forma, se lleva a cabo una nueva transferencia a una Liga en expansión en la industria del Fútbol, posicionando cada vez más a Talleres en el mercado internacional.

"Agradeciendo su gran compromiso en el Club, le deseamos éxitos a Franco en esta nueva etapa internacional como jugador profesional", finaliza el comunicado oficial de Talleres.

Apuntado por el "Moncho" Ruiz, colaborador de Leo Madelón y conocedor de cada rincón del Viaducto de Sarandí, Franco Fragapane llegó desde Arsenal a Unión. "Leo lo trajo porque quería fabricar el nuevo Lucas Gamba", casualmente otro que se fue libre de Unión y sólo dejó el saludito en López y Planes.



Formado en las canteras de Boca y con paso por el fútbol español (Elche Ilicitano y Celta Vigo "B"), en Arsenal había apenas marcado dos goles antes de vestir la camiseta del "Tate" en un puñado de 30 partidos. Jugó dos temporadas en Unión: en la 2017/2018 disputó 27 partidos y marcó 3 goles. En la 2018/2019 jugó 31 partidos y marcó 8 goles. ¡Había llegado con 25 años!.



Hace poco, en declaraciones a Radio Gol 96.7, el mismo Franco Fragapane dijo: "Me encantaría volver a Unión, siempre lo hablamos con los muchachos que pasamos juntos. Yo nunca tuve relación con el presidente, lo ví como mucho dos veces, por lo cual ni bien ni mal. No quedé enojado pero veía que no tenían tantas ganas de renovarme y por eso elegí irme".

Por su parte, Boca Juniors debe cobrar mecanismo de solidaridad (aprox. 4%) por la transferencia de Fragapane