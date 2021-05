https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Víctima del coronavirus Falleció John Davis, la voz "detrás" de Milli Vanilli El dúo franco-alemán se había hecho muy popular a fines de los 80's, pero se descubrió que la verdadera voz era de uno de los integrantes del coro.

John Davis, el cantante cuya voz fue escuchada por millones de personas en el exitoso single de 1988 "Girl You Know It's True" de Milli Vanilli, murió por Covid-19 a los 66 años de edad.

Su muerte fue anunciada por su hija Jasmin Davis a través de su página de Facebook. En la página de Go Fund Me que ha creado se puede leer: "Anoche perdimos: un padre, un hermano, un abuelo, un amigo... y un músico único. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y le echaremos mucho de menos, especialmente su sonrisa y su risa".

La fama internacional de Davis llegó de forma indirecta: Milli Vanilli, un dúo franco-alemán formado por los modelos Fab Morvan y Rob Pilatus, alcanzó el estrellato pop a finales de los 80 gracias a una serie de éxitos como "Girl You Know It's True", "Baby Don't Forget My Number", "Blame It on the Rain" y "Girl I'm Gonna Miss You".

Como el nombre Milli Vanilli se convirtió en sinónimo de fraude e inautenticidad, las identidades de los verdaderos cantantes, incluidos Davis, Charles Shaw y Brad Howell, fueron saliendo a la luz. Un álbum posterior de los cantantes, publicado bajo el nombre de The Real Milli Vanilli, fracasó.

Davis, originario de Carolina del Sur y que posteriormente se trasladó a Alemania, mantuvo su carrera musical tras la época de Milli Vanilli, actuando, entre otros, con Luther Vandross y, en ocasiones, con Fab Morvan colaboró en su proyecto Face Meets Voice.