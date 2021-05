https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos años de prisión en suspenso

Bullrich se abrazó con Chocobar y sostuvo que "esta condena no reconoce el trabajo policial"

Quien se desempeñaba como ministra de Seguridad cuando sucedió el hecho por el cual fue juzgado el policía, señaló que "es evidente que no fue gatillo fácil porque si no, no lo hubiesen condenado a homicidio".

Crédito: NA/Mariano Sánchez

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró este viernes que la condena a dos años de prisión en suspenso dictada contra el policía Luis Oscar Chocobar es "muy injusta" y advirtió que "no reconoce el trabajo policial". Bullrich, quien se desempeñaba como ministra de Seguridad cuando sucedió el hecho por el cual fue juzgado Chocobar, señaló que "es evidente que no fue gatillo fácil porque si no, no lo hubiesen condenado a homicidio". "Lo lamento porque es un grave problema para la seguridad de los 43 millones de ciudadanos", declaró Patricia Bullrich, minutos después de haber recibido a Chocobar en la vereda del juzgado y haberse fundido ambos en un abrazo. Y agregó: "Dos años en suspenso es como decir nada, podrían haber planteado las cosas claramente. Claramente, era la absolución del policía que actuó en cumplimiento de su deber". Tenés que leer Condenaron a Chocobar a dos años de prisión en suspenso "Esta es una sentencia injusta. Se dijo que todo lo que había hecho el policía estaba bien y que en el último paso se equivocó. Los jueces tienen que mirar el conjunto de la situación. Chocobar se podría haber hecho el distraído, pero actuó como policía y lo condenan", se quejó la titular del PRO frente a los periodistas que cubrieron el juicio. Para Bullrich, "estas condenas paralizan a todos los policías del país" y dijo que tras este fallo los "200 mil policías en actividad" del país van a "pensar tres veces al enfrentarse a un delincuente si defender a un ciudadano o no hacer nada". "Chocobar defendió a una persona con nueve puñaladas y lo lamento porque es un grave problema para los ciudadanos", finalizó. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la UCR, otros de los partidos que integran Juntos por el Cambo, Alfredo Cornejo: "El fallo del caso Chocobar deja un poco más desprotegida a la sociedad". "Hay que dotar a las fuerzas de seguridad con el respaldo que necesitan para ejercer su tarea. Prevenir y combatir el delito es su función, la delincuencia no puede tener más garantías que un servidor público", escribió el diputado en Twitter. El fallo del caso Chocobar deja un poco más desprotegida a la sociedad. Hay que dotar a las fuerzas de seguridad con el respaldo que necesitan para ejercer su tarea. Prevenir y combatir el delito es su función, la delincuencia no puede tener más garantías que un servidor público. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 28, 2021

