Llegan cartas y línea directa

Viernes 28.05.2021

20:17

¡Viva la Patria!

NACHO AYALA

"Te humillarán, se burlarán de ti, te compararán todo el tiempo y te menospreciarán casi todos los días, dirán de ti que eres la peor del mundo, te culparán de todos sus malestares, pero tranquila que esos son en definitiva unos pocos, porque otros tantos, muchos más, te amarán, se sentirán orgullosos de crecer en tus tierras, harán lo posible para verte mejor cada día, por cuidarte y respetarte; valorarán que fuiste cobijo de aquellos desterrados, que diste de comer y beber al desahuciado. Otros te mirarán desde afuera y te extrañarán. Echarán de menos tu calidez, la bondad de tu gente y sabrán que aunque pase el tiempo vos estás dispuesta siempre a ser su hogar nuevamente. En estos tiempos tan difíciles ¡QUE VIVA LA PATRIA!".

****

El individualismo mata

MARÍA DE B° EL POZO

"He leído en el diario El Litoral sobre el feriado XXL, y quedé realmente sorprendida por la actitud de la gente, de salir en autos, por bulevar, la Alem, por todos lados, en forma aglomerada inclusive. En la foto del diario, se ve inclusive gente caminando por la costanera y sin barbijo. ¡¿¿Qué es lo que les pasa??! ¿Lo hacen en contra del gobierno, para rebelarse? ¡Cómo se ve que nadie se les murió de Covid, o bien no les interesa nada...! ¿¡Tanto les cuesta cooperar!? Es como atentar contra la muerte, todo el tiempo. Porque es mucha la gente que muere y en forma horrible... Hay muchos que tienen miedo de terminar en la guardia de hospital y que no haya camas en medio de una pandemia que no da tregua. Mientras esto pasa, otros siguen con su vida normal. Es esa falta de solidaridad, ese individualismo que dejamos que prevalezca. Nadie la está pasando bien en la pandemia. Todos de una u otra forma la estamos remando. Comparto lo que una amiga escribió en su Face, muy apropiado, que es lo que hace falta: 'Es momento de ser solidarios, cada uno desde donde pueda, con aquel que perdió el trabajo, con aquel que por el aislamiento no gana un peso, con aquel que está en su puesto porque es esencial, pero también con el viejo que está solo, con los chicos que no entienden por qué un día tienen escuela y otros días no, o por qué no pueden juntarse con sus amigos y ver a sus abuelos, con aquel que tiene alguna comorbilidad o discapacidad y espera la vacuna porque de ello depende su mayor probabilidad de sortear la enfermedad... En el medio del huracán que parece arrasar con las lógicas conocidas, una palabra de aliento, un acercarse sincero, honesto al otro, un gracias enorme a quien nos hizo el aguante. Eso: lo simple, lo auténtico y lo urgente'."

****

Un piletín en la plaza

EUGENIA NAMINIAS

"Por medio de este espacio quiero hacerles saber que la plaza Pueyrredón tiene un piletín con agua en mal estado y basura. Si no nos morimos por Covid-19 será por dengue. Yo pregunto: ¿será tan difícil ponerlo en condiciones? Gracias por el espacio".

****

Impuesto a las Ganancias

MARTA SNAIDERO

"Consulté con personas perjudicadas por el Impuesto a las Ganancias, en este caso con jubilados municipales sobre la 'traición' a la que nos vimos expuestos con la ley... Cada año, el tema central es la 'famosa' paritaria que no arranca hasta meses empezado el año y que no pueden resolver de otra manera que no sea en cuotas y que al sumarse, cual piraña, la obra social, el aumento no es tal. Ahora la mala nueva es que una mentira más, de quien sea mentira al fin, es que se iba a reintegrar lo retenido, por no decir 'apoderado' en concepto de Impuesto a las Ganancias a jubilados/as y pensionados/as. No solo que se tomaron el tiempo suficiente para llegar al segundo semestre del año para 'aparentemente' cumplir con lo 'charlatado', sino que será en cómodas cuotas sin interés y la frutilla del postre: el aguinaldo seguirá siendo avasallado por la retención. Al parecer, este gobierno no pudo hacer realidad la promesa incumplida del anterior, la superó. Para cuando terminen de devolver lo que no les corresponde, lejos estaremos de comprar lo que sí se podía desde enero a julio. ¿Hasta cuándo nos seguirán exprimiendo?".

****

Agradecimiento

ADELA GRAZIOSI

"Por este medio quiero agradecer infinitamente al Dr. Raúl Didier, por su atención desinteresada a pacientes con Covid, tratándolos vía telefónica, brindando toda la atención y contención necesaria que a veces no reciben de los institutos provinciales. Personas como usted Dr., dignifican la vida. Gracias".

****

Llegan cartas

Covid y oftalmología

OMAR LÓPEZ MATO Y EZEQUIEL FERNÁNDEZ SASSO

Los oftalmólogos compartimos la preocupación por el aumento de casos de Covid y la situación de la ocupación de camas UTI, pero queremos remarcar los siguientes temas importantes de nuestra especialidad:

La oftalmología NO ocupa camas (los tratamientos y prácticas, son ambulatorias)

Las clínicas y consultorios, son en su inmensa mayoría, monovalentes y no se cruzan con pacientes de otras especialidades.

Durante éste año de Pandemia y por falta de consulta al oftalmólogo, evidenciamos los siguientes datos: cuarenta por ciento de aumento de pacientes con dolor de cabeza por no tener actualizada su corrección de lentes, aumento de la pérdida de visión por afecciones crónicas como glaucoma/maculopatía y el aumento de incidencia de ojo rojo vinculado al Covid.

Por todo lo antes expuesto, sostenemos que las clínicas y consultorios oftalmológicos, seguimos atendiendo a nuestros pacientes, para cuidar su salud visual y su calidad de vida.