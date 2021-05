https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acerca de la Circular N° 12/2021

La educación virtual no puede ser un lujo de minorías

Se realizaron enormes esfuerzos para generar dispositivos, herramientas y medios para seguir educando a pesar de la imposibilidad de las clases presenciales. Crédito: Mauricio Garín

Acerca de la Circular N° 12/2021 La educación virtual no puede ser un lujo de minorías Los y las docentes comprometidos con el derecho a la educación de nuestros alumnos, no vamos a interrumpir nuestras clases virtuales. Pero la educación no es un apostolado quijotesco individual; el derecho a la educación debe sostenerse desde el Estado.

451 docentes de todos los niveles de educativos de distintas localidades de la Provincia de Santa Fe Entre la incredulidad y la indignación, los y las docentes de toda la Provincia, así como la comunidad educativa entera, recibimos el viernes 21 de mayo la Circular N° 12/2021 y comunicado anexo, que disponen suspender toda actividad educativa, inclusive la virtual, hasta fin de mes. El comunicado distingue entre "Educación a distancia" y "Educación virtual". Argumenta que la primera implica alguna circulación de personas (buscar cuadernillos, tutorías en grupos pequeños, etc.), por lo cual en el contexto de aislamiento no es posible. Y a la "Educación virtual", la que se hace exclusivamente a través de Internet, la desalienta, ordenando suspenderla también, argumentando que solo un pequeño porcentaje de alumnos y alumnas cuenta con conectividad. Muchas de las disposiciones del Ministerio desde que comenzó la pandemia nos han parecido inadecuadas, contradictorias, improvisadas y que generan confusión. Pero esta definición acerca de la Educación Virtual ya excede todo límite aceptable. El Ministerio dice que como no todos los alumnos y alumnas tienen Internet, mejor no eduquemos a nadie. El Ministerio propone, esta vez con una gravedad extrema, "nivelar para abajo". Propone abandonar la única forma de vinculación pedagógica posible en este contexto de aislamiento por la situación sanitaria. Desconoce todos los esfuerzos que las escuelas y los y las docentes hicimos desde el comienzo de la pandemia (estamos hablando de un año de trabajo acumulado) por generar dispositivos, herramientas, medios para seguir educando a pesar de la imposibilidad de las clases presenciales. A lo largo y a lo ancho de toda la provincia (así como sucedió en todo el país), los y las docentes hemos desarrollado todo tipo de experiencias, que si bien por supuesto fueron dificultosas, permitieron seguir conectados, pensando, produciendo. Maestros y maestras que se conectaron por Whatsapp y videos llamadas, fotos que fueron y vinieron, mails, Classroom, Meet, Zoom, todo un repertorio de herramientas que funcionaron a veces mejor y a veces peor, pero que de ninguna manera pueden abandonarse sin sustituirse por nada. Las decisiones que toma el Ministerio -arbitrarias, improvisadas y contradictorias- violan el derecho a la educación de miles de niños, niñas, jóvenes y adultos. Un derecho que es su deber garantizar. Sus decisiones unilaterales ningunean el trabajo profesional de los y las docentes, desconocen y desprecian la labor, la imaginación, el compromiso con que los y las educadores trabajamos, y lo peor de todo, someten a toda una generación a la ignorancia planificada. Por otro lado, la forma de comunicar del Ministerio, improvisada, contradictoria y espasmódica, genera confusión en toda la comunidad educativa, que no sabe a qué atenerse, y boicotea los esfuerzos de los docentes por mantener el vínculo pedagógico (que es siempre único y delicado), en un contexto donde éste ya está extremadamente fragilizado. Esperamos que de forma urgente el Ministerio, en vez de conceptualizar la Educación Virtual como un lujo para minorías (naturalizando, para colmo, la brecha digital con un cinismo que da náuseas), la comprenda como lo que es en este momento: la única posibilidad concreta de seguir educando en este contexto de pandemia y confinamiento, por lo que urgen medidas para garantizar la conectividad pública (en el largo año que pasó, el gobierno Provincial no invirtió un solo peso en ese sentido), publicar experiencias exitosas de docentes y alumnos en la virtualidad, comenzar a sistematizar las mismas, capacitar a docentes y alumnos en el uso de herramientas digitales, poner a disposición recursos y plataformas digitales. Tuvieron más de un año para planificar, así como para invertir en conectividad de escuelas, docentes y alumnos, y nos piden que esperemos a la semana próxima para "definir el formato escolar a seguir". ¿Qué dudas puede haber acerca de ese formato, cuando es evidente que la situación epidemiológica no hará posible el retorno a las aulas? ¿Nos propondrán entonces no dar clases, de ningún tipo, por tiempo indeterminado? Los y las docentes comprometidos con el derecho a la educación de nuestros alumnos, no vamos a interrumpir nuestras clases virtuales. Pero la educación no es un apostolado quijotesco por parte de individuos, el derecho a la educación, que es un derecho humano básico, se sostiene desde el Estado. Si no lo hiciera, está faltando al más básico de sus deberes. Muchas de las disposiciones del Ministerio desde que comenzó la pandemia nos han parecido inadecuadas, contradictorias, improvisadas y que generan confusión. Pero esta definición acerca de la Educación Virtual ya excede todo límite aceptable. Tuvieron más de un año para planificar, así como para invertir en conectividad de escuelas, docentes y alumnos, y nos piden que esperemos a la semana próxima para "definir el formato escolar a seguir". Los y las docentes comprometidos con el derecho a la educación de nuestros alumnos, no vamos a interrumpir nuestras clases virtuales. Pero la educación no es un apostolado quijotesco individual; el derecho a la educación debe sostenerse desde el Estado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

