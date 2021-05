https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 22:18

22:05

Las cuentas de negocios se unifican con las personales. Se ahorran costos y se expanden las posibilidades, en un mundo en el que -por crisis y oportunidad- “cada vez son más los que quieren ser sus propios jefes”.

Macro lanza “Negocios y Profesionales” Un rediseño bancario para autónomos y monotributistas Las cuentas de negocios se unifican con las personales. Se ahorran costos y se expanden las posibilidades, en un mundo en el que -por crisis y oportunidad- “cada vez son más los que quieren ser sus propios jefes”. Las cuentas de negocios se unifican con las personales. Se ahorran costos y se expanden las posibilidades, en un mundo en el que -por crisis y oportunidad- “cada vez son más los que quieren ser sus propios jefes”.

No más operar con el banco desde la web o la app del celular, cambiando usuarios y contraseñas según se acceda como individuo, como monotributista o autónomo. No más ir a tramitar de manera presencial una tarjeta de crédito, y tener que esperar con otro turno por otro ejecutivo de cuentas, por un problema con el cheque por servicios profesionales.

Una sola cuenta que reduce costos, suma servicios, simplifica operaciones y ahorra tiempo. Es el objetivo de Banco Macro con “Negocios y Profesionales”, dirigido a autónomos y monotributistas.

“Estamos lanzando productos a la medida de las necesidad del cliente”, le explicó a El Litoral el gerente de Bancas Comerciales del Macro, Brian Anthony. “El mundo cambia y tenemos que tener otra velocidad y modo de respuesta”, apuntó.

- ¿Qué destacarías del nuevo producto para monotributistas y autónomos?

- La gran innovación es que en una sola cuenta se pueden administrar los asuntos personales y los de negocios. Es el gran diferencial que tiene el producto. Los bancos tendemos a ser muy endogámicos; nos miramos el ombligo y tratamos de distribuir todo según cómo estamos organizados nosotros. Dividimos individuos y empresas. Pero la realidad es que hay personas que son las dos cosas al mismo tiempo y sin embargo tienen que tener un paquete de individuos y otro de empresas. Con esta nueva alternativa ofrecemos no solo la posibilidad de un uso menos complejo, sino que además se reduce el costo operativo al de un solo paquete.

- Le apuntan a un sector que suele no ser el mejor atendido por el sector público o el privado.

- Sin dudas es un sector mal atendido; hablo en general por los bancos. Primero porque es un sector difícil para los bancos, porque hasta aquí no teníamos claro cómo ubicarlos. Pero además porque es un sector que está creciendo; cada vez más gente, por la crisis que está padeciendo el mundo o por los cambios laborales, todo el mundo quiere ser su propio jefe. Son trabajadores freelance que prestan servicios para varios jefes a los que les facturan. Es un segmento que evoluciona y al que le estamos ofreciendo una solución innovadora.

- Los bancos suelen estar acusados de prestar sólo a quien tiene respaldo. Acá hablamos de gente que lo que tiene son capacidades, títulos profesionales, oficios o su sentido del emprendedurismo.

- Siempre lo que me enseñaron de chico, es que los bancos no prestan a los que tienen garantías sino a los que muestran capacidad de repago. A este sector ya le prestamos el año pasado casi 5 mil millones de pesos entre todas las líneas. Lo que ofrecemos es una amplia variedad de financiaciones que pueden ser más por el lado de individuos, como financiación de tarjetas y acuerdos de sobregiro, u otras que tengan que ver más con el área de empresas, como líneas para descuento de cheques, adelantos en las tarjetas y -obviamente- créditos personales, hipotecarios o con garantía real. Hay líneas sin garantías o con ellas, bajo la idea de que el cliente pueda elegir lo que más le convenga.

- Si soy monotributista, autónomo, ¿qué ventanillas me abre el banco? ¿A dónde tengo que ir?

- Podés entrar a la web del banco -www.macro.com.ar- o podés pedir un turno e ir a la sucursal. Otra de los grandes diferencias que tiene esta propuesta es que le vamos a ofrecer al cliente un solo punto de atención en la sucursal, en lugar de un ejecutivo de clientes individuos (por ejemplo para reimprimir una tarjeta de crédito), y otro para temas de empresa (como descontar un cheque). Para nosotros el mundo se dividía, pero la realidad es que esto no es así para un grupo de clientes que está en los dos mundos. Nosotros nos adaptamos , tenemos la oferta digital y este servicio específico que nos permite ponernos en la cabeza del cliente y ver qué necesita. No al revés.

- Están sumando este nuevo producto en soporte digital, en la aplicación del banco. Hoy todos estamos con el celular en la mano.

- La oferta es eminentemente digital. Como casi todo ahora, la idea es ofrecer todo on line. Pero también -vuelvo a esto que es importante- nuestro lema es “cerca, siempre”, y cuando hay un problema está la persona. Es un diferencial que que se suma a las operaciones a través de viüMi, que permite vender en forma presencial usando un lector de tarjetas en el celular o la tablet, un link para poder pactar y operar a través de Whats App y que los pagos se realicen on line, una tienda también on line para vender productos en la web...

- Los usuarios nos estamos apropiando rápidamente de los sistemas de pagos on line. ¿Cómo evoluciona el caso de los cheques electrónicos?

- La verdad es que está explotando. Tenemos volúmenes altísimos y ya casi se está reemplazando el soporte tradicional. Los cheques electrónicos se pueden operar a través de la aplicación del banco en un celular o mediante la banca internet. Es una modalidad que tuvo una aceptación enorme.

- Mencionaste a los clientes del Macro. Pero entiendo que esta oportunidad está abierta a los no clientes también.

- Hoy nosotros tenemos identificados a 25 mil clientes dentro de este segmento, a los que les estamos ofreciendo este servicio, invitándolos a pagar una sola comisión en lugar de dos comisiones. Pero salimos a buscar más clientes de otros bancos o que no están bancarizados.

Las ventajas del paquete unificado

Una sola cuenta. Operaciones personales o de negocio no demandan doble costo bancario, que incluso se bonifica al 100% según el saldo a la vista.

Digital y personal. “Cerca, siempre”, un mismo ejecutivo de cuentas atiende necesidades individuales o de negocios. Banca internet y app en el celular, con un mismo usuario y clave.

Servicios. Financiación, tarjetas de crédito, descuento de cheques y adelanto de ventas con tarjeta. Préstamos personales, hipotecarios o con garantía real. Seguros. Sueldos.

Lector de tarjeta y link. Para vender de manera presencial y cobrar a través de viüMi, mediante celular o tablet. Para venta a distancia, link de cobro (se transmite vía WhatsApp, SMS o Redes Sociales).

Tienda online. Para crear o gestionar un negocio propio, vender productos o servicios y contar con botón de pago en la página web.