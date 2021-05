https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.05.2021 - Última actualización - 22:35

22:32

La directora de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, rechazó hoy acusaciones del diputado Waldo Wolff sobre la gestión administrativa del canal y negó la existencia de prácticas de censura que denunció el legislador.

"Mentir es mentir” Rosario Lufrano negó censuras en la TV Pública La directora de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, rechazó hoy acusaciones del diputado Waldo Wolff sobre la gestión administrativa del canal y negó la existencia de prácticas de censura que denunció el legislador. La directora de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, rechazó hoy acusaciones del diputado Waldo Wolff sobre la gestión administrativa del canal y negó la existencia de prácticas de censura que denunció el legislador.

“Lamento estar sentada esta noche en una emisión del noticiero, pero me veo en la obligación de hacerlo porque fui aludida por el diputado Wolff. Lo que tengo para decir es que mentir es mentir”, señaló Lufrano al referirse a dichos formulados hoy por el legislador de Juntos por el Cambio, quien hoy aseguró que el TV Pública “la plata no aparece”.



Lufrano aclaró que los episodios vinculados con retiro de dinero en efectivo en un banco para volcarlo a una producción sobre el prócer Manuel Belgrano “fueron denunciados, debidamente auditados y aclarados" por su gestión. El entredicho comenzó cuando Wolff encaró a una trabajadora de prensa del canal que cubría las repercusiones del fallo al policía Luis Chocobar en los Tribunales de Comodoro Py, y le espetó: "Quiero hablar con la TV Pública".

Antes de que se produjera la sentencia de dos años al policía --por matar a una persona en el barrio de la Boca--. Wolff apuntó que “la plata no aparece y Rosario Lufrano debe venir a dar explicaciones al Congreso”. El diputado, en su condición de titular de la comisión de Libertad de Expresión reclamó la presencia de Lufrano en el cuerpo, y denunció que “hace meses que no me invitan a la TV Pública porque hay censura”.

Al respecto, Lufrano recordó que el retiro de fondos que se produjo en marzo fue denunciado ante la justicia, que se pidió una auditoría y que el dinero en cuestión fue recuperado. “Por ese hecho hubo denuncias que exigimos y los fondos se recuperaron. Eran más ocho millones de pesos en efectivo y otros más de tres en concepto de vales y facturas. Lo dimos a conocer en marzo”, remarcó.

Esa información fue confirmada el 16 de marzo pasado por el Secretario de Medios y Comunicación Pública, Fancisco Meritello, y su entonces subsecretario, Claudio Martínez, quien el mes pasado asumió como director ejecutivo de la TV Pública. Antes de las palabras de Lufrano, en el noticiero se emitieron imágenes de archivo sobre notas hechas por periodistas del canal a Wolff.

La primera de ellas es del pasado 30 de noviembre, con motivo de sancionarse la ley de reasignación de los fondos federales que el gobierno de Mauricio Macri le otorgó por decreto a la Ciudad de Buenos Aires. “Es una cuestión inconstitucional porque tiene que haber un acuerdo de las partes”, sostiene Wolff al ser entrevistado en el Congreso por un periodista de la TV Pública.

El 25 marzo, con motivo de debatirse la Ley de Ganancias, en un día sábado, Wolff volvió a efectuar declaraciones a la emisora del Estado, y dijo que le parecía “mal” que se sesionara un sábado, “en la Pascua Judía, algo que consideró como “una falta de respeto” “Para una parte de la población la verdad ha muerto hace mucho tiempo. Pero dijimos la verdad. El dinero fue recuperado y dimos la información donde correspondía darla. Estoy muy contenta de poder ir la Congreso”, puntualizó Lufrano, cuya presencia en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual para dar explicaciones sobre el caso se confirmó hoy en una reunión de la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados que se reunió hoy de forma virtual.

Con información de Télam