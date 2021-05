https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex arquero paraguayo, ídolo en Vélez, criticó duramente al presidente de nuestro país, Alberto Fernández; y a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por la realización de la Copa América en Argentina, a la que calificó de "aberración".

Como siempre, sin pelos en la lengua Chilavert: "A la Conmebol solo le importa facturar"

En una entrevista llevada a cabo en el programa radial "Futbolémico", emitido por Radio Impacto de Córdoba, el ex arquero de Vélez y de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, criticó duramente a la conducción de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, como así también al gobierno de nuestro país, encabezado por Alberto Fernández.

La razón fundamental de la opinión del ex guardameta guaraní, que actualmente asesora a algunos clubes con respecto a apuntar a juveniles en determinados puestos, tiene que ver con la disputa de la Copa América en Argentina en medio de la pandemia de Covid-19, pero antes de entrar en el tema, se refirió a su trabajo: "Sigo ligado al fútbol porque tengo una empresa que se dedica a manejar jugadores, como así también una empresa de publicidad virtual, pero siempre veo fútbol, de Paraguay, de Argentina y de todo el mundo, al que le gusta y vive del fútbol no puede estar al margen de lo que pasa".

Pero también adelantó algo que lo tiene muy ocupado: "Además, estoy trabajando activamente para tener la oportunidad de ser presidente de Paraguay en 2023. En mi país pasa algo muy parecido a lo que pasa en Argentina. La gente está asqueada de los políticos tradicionales, quienes se enriquecen a costillas del pueblo. La ventaja que tengo con respecto a los otros candidatos es que no tengo que caminar por todo el país para que la gente me conozca, ya demás puedo demostrar el patrimonio que tengo después de 25 años de futbolista".

Chilavert además habló sobre su legado como arquero: "A través de 25 años de futbolista, creo que colaboré bastante para la posición de arquero, que es tan específica. Me considero un adelantado, porque en la actualidad los entrenadores buscan arqueros que sepan jugar con los pies y que tengan la personalidad necesaria para manejar un equipo. Hoy en día es muy difícil encontrar a un arquero como el que yo era".

-Que sea tan frontal en su forma de ser, ¿le ha jugado en contra?

-Puede ser. Pero soy la única persona que pelea contra este sistema corrupto y perverso que está manejando al fútbol de Sudamérica.

-¿Qué opinión tiene sobre la organización de la Copa América en Argentina?

-La Copa América es una aberración. Todo el mundo está preocupado y dolido por haber perdido a seres queridos por esta pandemia, a la que estamos sufriendo cada vez más, y particularmente me molesta cómo se rompen los protocolos sanitarios con la disputa de la Copa Libertadores y la Sudamericana, y lo mismo pasará con la Copa América.

"Es preocupante pero todos sabemos que a la Conmebol no le importa la vida del ser humano, solo le importa facturar. Lamentablemente a ese juego entró Alberto Fernández, a quien no entiendo, dándole prioridad a la Copa América teniendo en cuenta que ellos mismos establecieron un protocolo rígido para el pueblo argentino, exigiéndole que no salga, pero dejarán que entren delegaciones de todos los países de Sudamérica, sumando miles de periodistas y seguramente familiares", objetó "Chila".

En una parte de la charla telefónica, el ex portero de la selección de Paraguay expresó: "A Alejandro Domínguez lo conozco a la perfección. Desde 2006 hasta 2014, todas sus empresas en Paraguay estaban quebradas, pero hoy en día es un hombre millonario en nuestro país. Por eso lo denuncié en la Fiscalía General de Paraguay, en la embajada americana y en el FBI por evasión de impuestos, por lavado de dinero y por asociación criminal".

"Yo pienso que hay que terminar con la corrupción que existe en toda Sudamérica, y me siento orgulloso de luchar porque estos personajes se vuelven millonarios mientras que los clubes están cada vez más pobres. Yo quiero clubes ricos en Sudamérica, esa es mi finalidad", reveló Chilavert.

Otro de sus fuerte testimonios estuvo relacionado a la manera de conducir Alberto Fernández a nuestro país: "La mayor parte de los comerciantes e industriales de Argentina tiene que pagar altas sumas de dinero en impuestos, pero llega Domínguez con su séquito, organiza un torneo internacional y no paga ningún impuesto. Es otra de las cosas malas que hace el gobierno de Alberto Fernández. Eso hace que se note que no quiere al pueblo argentino. No es serio, pero obviamente sabemos que el gobierno argentino es muy poco serio también".

"Yo soy un ciudadano, pero no entiendo cómo la Conmebol ha conseguido vacunas para jugadores de fútbol, quienes no tienen la prioridad que sí deberían tener los médicos por ejemplo, o las personas mayores. De una vez por todas, los gobiernos deben ponerse los pantalones largos, dejar de lado el populismo y el anarquismo y empezar a pensar en la gente", analizó.

Por último, José Luis Chilavert reveló: "El tema es que Domínguez y la Conmebol ya han cobrado el dinero de los auspiciantes de la Copa América, y tiene que jugarse en Argentina, en China o donde sea, porque al dinero no lo van a devolver, es sencillo. Lamentablemente no les importa que la prioridad es que la gente no se muera".