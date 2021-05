El fútbol argentino: "Sagrado y mediocre"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ubaldo Fillol, Norberto Alonso, Daniel Bertoni y el "Negro" Enrique participaron de un evento organizado por Soles Catamarca. Por supuesto, los campeones del mundo (1978 y 1986) opinaron (y criticaron) sobre la actualidad de nuestro fútbol.

Llevan el fútbol en el alma, son verdaderos próceres del fútbol argentino, de los pocos jugadores que tienen el honor ser campeones del mundo y días pasados estuvieron en Catamarca invitados para la inauguración del SUM (Salón de Usos Múltiples) de Soles Catamarca, la asociación sin fines de lucro que ayuda a los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Los campeones mundiales que asistieron al evento fueron Ubaldo Matildo Fillol, Norberto Alonso, Héctor Adolfo Enrique y Daniel Bertoni. Edgar Bacchiani, padrino de Soles Catamarca, fue quién invitó a cuatro de las grandes glorias del fútbol para que estén presentes del acontecimiento, que por la situación epidemiológica que se vive por la pandemia de coronavirus, se tuvo que realizar respetando todos los protocolos sanitarios, y por lo tanto la inauguración del SUM se debió llevar a cabo solo con un grupo restringido de personas.

En la ocasión, El Esquiú Play (diario de Catamarca) tuvo la posibilidad de hablar con los visitantes, quiénes dejaron sus opiniones con respecto al fútbol argentino.

Enrique: "Es sagrado"

De los cuatro invitados, el único campeón mundial de 1986 fue el "Negro" Enrique, quien habló de la actualidad del fútbol argentino: "Para mí el fútbol es sagrado, es lo más lindo que hay. En nuestro fútbol siempre aparecen jugadores que juegan bien, yo tengo la suerte de tener un hijo que está en Banfield y lo está haciendo aceptablemente y eso me llena de felicidad y orgullo. Amo el fútbol argentino, y siempre salen jugadores que marcan diferencia y los quieren en el mundo".

Enrique fue muy amigo de Diego Maradona, con quién no solamente fueron compañeros en la Selección Argentina en México 1986, sino que también el "10" lo tuvo en su cuerpo técnico cuando dirigió al seleccionado albiceleste en el Mundial Sudáfrica 2010 y cuando dirigió en los Emiratos Árabes.

"Yo no puedo creer la muerte de Diego, de todas maneras nosotros lo tenemos que recordar con una sonrisa, con el corazón, porque él nos alegró, nos divirtió y nos enseñó a cuidar y respetar la camiseta de la Selección Argentina".

Ante la consulta sobre si está trabajando en el fútbol, el "Negro" Enrique comentó: "No estoy trabajando, me llaman para dirigir pero no quiero, lo último que hice fue estar con Maradona en los Emiratos, más precisamente en el Al Fujairah, y desde 2017 me alejé un poco del fútbol. Estoy abocado a mis hijos: Ramiro que juega en Banfield, con otro que juega en Talleres de Remedios de Escalada, y otro de mis hijos que juega al rugby, pero también lo acompaño".

Bertoni: "Es mediocre"

Daniel Bertoni, tajante y sin vueltas, fue mucho más crítico: "El fútbol argentino es mediocre, con todo el respeto, pero es mi manera de pensar, no solo el argentino sino todo el fútbol de Sudamérica y Latinoamérica. Hay equipos que no merecen estar en la Copa Libertadores. Después, lo que pasó con River es una vergüenza, no puede ser que no le dejen inscribir un arquero, es algo al límite. El fútbol argentino es un fútbol que a la gente la enloquece, pero los equipos son mediocres y los cuatro semifinalistas pasaron por penales, eso muestra la mediocridad del fútbol argentino".

Con respecto a Independiente de Avellaneda, club del cual es ídolo, señaló que "sin palabras sobre Independiente, pero tenemos un buen arquero y en el mundial ´90 tuvimos a Goycochea que atajaba los penales y así llegamos a la final, es importante tener un buen arquero ataja penales".

¿Qué es Soles?

Soles es una asociación sin fines de lucro que trabaja para brindar asistencia a niños que deben recibir tratamientos oncológicos y no cuentan con los recursos necesarios. Nació por la inquietud de un grupo de jóvenes estudiantes que cursaban sus estudios en Córdoba. Allí se percataron de que muchos niños de Catamarca eran trasladados a esa provincia y no contaban con los recursos para poder solventar sus gastos, a veces ni siquiera tenían un lugar en donde alojarse. Por este motivo, estos jóvenes les plantearon su inquietud a sus padres, pidiéndoles que trabajen en una ONG o alguna asociación que pudiera brindar contención a estos niños.

En cuanto a los objetivos que se fijó Soles, está el de mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer. Que los chicos puedan tener acceso al tratamiento adecuado en tiempo y forma, brindarles a ellos y a sus familias las mejores condiciones de soporte y cuidado a través de actividades de asistencia, recreación y contención material, económica, emocional y espiritual. Tratar de responder algunas de sus demandas y necesidades desde distintas perspectivas: social, asistencial, psicológica, educativa, espiritual, económica, relacional, etc.