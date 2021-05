El incendio de un barco en Sri Lanka cubre una playa con toneladas de plástico

Toneladas de plástico procedentes de un portacontenedores en llamas frente a las costas de Colombo amenazan las playas de Sri Lanka con la mayor contaminación de su historia, estimó este sábado un responsable medioambiental. El director general de la Autoridad esrilanquesa para la Protección del Medio Ambiente Marino (MEPA, en inglés), Terney Pradeep Kumara, temía ya este viernes que el ácido nítrico y otros químicos que transportaba el navío pudiera provocar futuras lluvias ácidas.

Las autoridades han prohibido la pesca en una zona de 80 km de longitud alrededor del "MV X-Press Pearl", un barco con pabellón de Singapur, que está en llamas desde hace nueve días y amenaza con romperse y provocar una terrible catástrofe medioambiental si toneladas de combustible se vierten en el océano Índico. La marina puso a salvo a los 25 tripulantes, de nacionalidad rusa, filipina, china e india, y al menos un marinero ha dado positivo por coronavirus y se encuentra actualmente bajo supervisión médica.

Una operación internacional está en marcha para impedir este desastre, pero las playas más cercanas ya viven otra tragedia al verse invadidas por millones de granulados plásticos procedentes del cargamento del navío. "Aún hay humo y de vez en cuando todavía salen llamas, pero el navío está estable", afirmó a la AFP un portavoz de la Marina esrilanquesa, el capitán Indika de Silva.

Sri Lanka Navy personnel clear debris and chemical granules used to manufacture plastic, washed ashore from burning cargo vessel MV X-Press Pearl on beaches of Wattala to Negombo in the suburbs of Colombo



