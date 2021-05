Aseguran que Fabiola Yáñez copió 20 páginas de Wikipedia en su tesis de Licenciada en Periodismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Primera Dama se recibió en 2013. Su tesis de licenciatura tiene un 30% copiado de la enciclopedia "colaborativa", pero dicen que no es plagio.



La Primera Dama, Fabiola Yañez, utilizó varias páginas de Wikipedia para su tesis con la que se recibió de Licencia da en Periodismo en la Universidad de Palermo.

Así lo descubrió el diario La Nación, luego de revisar la tesis que la pareja de Alberto Fernández presentó en 2013 y adonde también incluyó una entrevista con el ahora presidente.

El trabajo final de Yañez, titulado "Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 - 2007", incluyó alrededor de 20 páginas (de las 80 que tiene en total el escrito) que fueron extraídas textualmente de Wikipedia.

Wikipedia es una web "colaborativa" es decir que cualquiera puede escribir allí y generalmente se advierte que no se utilice como fuente de información ya que contiene datos sesgados y, en muchos casos, erróneos.

Yañez incluyó textualmente varias "entradas" correspondientes a información sobre "Historia de la deuda externa argentina" y otras partes de la historia de nuestro país.

El escrito de la Primera Dama está subido en la web de la Universidad de Palermo. Entre los datos más destacados de la tesis, sobresale el hecho de que una de las principales fuentes consultadas es Alberto Fernández. Cabe aclarar que por entonces Yañez y Fernández no estaban en pareja y que el actual presidente fue entrevistado exclusivamente para el trabajo.

Fuentes cercanas a la Primera Dama dijeron a La Nación que "la tesis presentada hace 8 años no constituye plagio, porque el trabajo citado corresponde a un trabajo histórico".

Quien descubrió la inusual situación fue el periodista Alejandro Alfie, que contó en radio Continental los detalles de la irregularidad académica: "La docente no se dio cuenta de que su alumna había copiado el 30% de su contenido. Unas 20 páginas no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Estaban pegadas textual de Wikipedia. De la página 28 a la 48 habla de la historia de la deuda externa argentina". Además, remarcó: "No se tomó el trabajo, ni siquiera, de reescribirlo ya que figuran los links que llevan a Wikipedia".

El diario porteño se contactó a las autoridades de la Universidad de Palermo donde Yañez cursó sus estudios y se recibió de licenciada en Periodismo, quienes optaron por no hacer declaraciones hasta no investigar en detalle lo sucedido con la tesis de la primera dama.