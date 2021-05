Llega el segundo Grand Slam de la temporada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.05.2021

Este domingo se abren las puertas de Bois de Boulogne, para recibir a uno de los certámenes más afamados de este deporte. El draw principal contará con siete argentinos.

El próximo domingo se pondrá en marcha el Abierto de Tenis de Francia, segundo Grand Slam de la temporada, que contará con siete argentinos; ya que lamentablemente ninguno de los que participó de la Qualy pudo acceder al draw principal.

Una particularidad que tendrá este Roland Garros 2021, es que no podrá repetirse al magnífica final del año pasado, protagonizada por Rafael Nadal y Novak Djokovic, ya que el español y el serbio se encuentran en el mismo sector de la llave y, por lo tanto, podrían medirse entre sí en semifinales.

Otro que transitará la misma senda será el suizo Roger Federer, quien podría estar "face to face" con "Nole", en cuartos de final. En cuanto a Nadal, el indiscutido "Rey de Bois de Boulogne", intentará conquistar su decimocuarta Copa de los Mosqueteros, lo que además le permitiría ser el tenista con más trofeos de Grand Slam, ya que llegaría a 21, superando por 1 título a Federer.

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el sorteo del célebre certamen se concretó a puertas cerradas, respetando el estricto protocolo sanitario, proyectando -entre otros- los siguientes compromisos.

Nadal (tercer preclasificado) debutará ante el australiano Alexei Popyrin; mientras que Djokovic (primer preclasificado), lo hará ante el estadounidense Tennys Sandgren. Por su parte, Federer (octavo preclasificado), quien no jugaba en Paris desde 2019 (perdió con "Rafa" en semifinales), arrancará ante un jugador procedente de la Qualy.

Por su parte, el ruso Medvedev (segundo cabeza de serie), debutará ante el kazako Alexander Bublik; el austríaco Dominic Thiem (4°) ante el español Pablo Andújar; el griego Tsitsipas (5°) ante el francés Jeremy Chardy y el alemán Alexander Zverev (6°) ante alguien de la clasificación.

Los argentinos

En lo que respecta a los siete compatriotas con el pasaporte al draw oficial asegurado, el porteño Diego Schwartzman, cabeza de serie número 10, debutará ante Yen Hsun Lu, de China/Taipei, quien actualmente ocupa el puesto 679 del Ranking ATP.

Su camino hacia una potencial final asoma más que complicado: si se da la lógica, en segunda ronda jugaría con Adrian Mannarino y en la tercera, con Aslan Karatsev. Luego, en octavos de final, debería medirse con Andrey Rublev; en cuartos de final con Nadal (quien lo eliminó el año pasado en semifinales); mientras que en caso de acceder a la penúltima ronda, debería jugar ante Djokovic o Federer.

La otra potencial candidata a llegar más lejos con la bandera albiceleste a cuestas es la rosarina Nadia Podoroska (42° de la WTA), quien en la edición precedente accedió también a semifinales. Arrancará ante la suiza Belinda Bencic (10ª preclasificada), con quien nunca jugó antes.

Volviendo a los caballeros, Federico Delbonis (52°) se presentará ante el moldavo Radu Albot (88°), que se impuso en el único match entre ambos, en Lyon 2018. Guido Pella (59°) esperará por un jugador de la Qualy; mientras que Federico Coria (96°) arrancará ante el español Feliciano López (61°).

Por su parte, el cordobés Juan Ignacio Lóndero (número 100 del mundo), debutará ante el chileno Cristian Garin (23°; entrenado por Franco Davin); Facundo Bagnis (101°) ante el local Benjamin Bonzi (115°).

Por último, vale destacar que quedaron muy cerca de acceder al cuadro principal, Juan Manuel Cerúndolo, quien perdió ante el suizo Herni Laaksonen en tres sets; Francisco Cerúndolo, batido por el italiano Alessandro Giannessi, también en tres parciales; y Marco Trungelliti, quien fue eliminado en dos sets por el estadounidense McKenzie McDonald.

Ellas tienen lo suyo

En lo que respecta al draw femenino de Roland Garros 2021, la campeona-defensora, la polaca Iga Swiatek (8ª favorita) se presentará en el Philippe Chatrier ante la eslovena Kaja Juvan (101°). En tanto, el primer desafío de la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, será la estadounidense Bernarda Pera (70°); mientras que la rumana Patricia Tig (63°) será la primera contrincante de la japonesa Naomi Osaka, segunda preclasificada.

La estadounidense Serena Williams, a los 39 años está preclasificada séptima y debutará ante la rumana Irina-Camelia Pegu (74°). Una vez más, la menor de las Williams, intentará conseguir el esquivo trofeo 24 de Grand Slam, que le permitiría superar el récord de Margaret Court. El último título Major de la ex número 1 del mundo fue el Australian Open 2017: desde entonces llegó a cuatro finales, pero las perdió todas (Wimbledon 2018 y 2019; junto al US Open de los mismos años).

La mejor noticia

La española Carla Suárez Navarro disputará en París su primer torneo del circuito WTA después de 17 meses alejada de los courts, como consecuencia de un linfoma de Hodgkin que felizmente a superado, a través de un tratamiento extendido. Su último partido oficial data del 25 de febrero de 2020, en Doha.

* "Me genera una ilusión tremenda poder participar en Roland Garro. He estado trabajando en estos últimos meses para darme la oportunidad de competir una última vez en la tierra batida de París. Estoy deseando saltar a la cancha y volver a sentir lo especial que siempre ha sido para mí este torneo", expresó en un comunicado.

* "El tenis me ha dado muchas cosas y siempre he deseado poder despedirme dentro de una cancha. Poder elegir el último golpe; tener la capacidad de ponerme yo una fecha es algo que deseaba desde el corazón. Esta era la ilusión que me ha movido a entrenar con fuerza en estos últimos tiempos", explicó.

Desde su debut en la temporada 2008, donde llegó a alcanzar los cuartos de final procedente de la clasificación, Suárez jugó 11 ediciones en Roland Garros y también logró meterse entre las ocho mejores en 2014. Este año debutará ante la la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open 2017, con quien tiene récord de 0-3 (Eastbourne y Cincinnati 2015 y Masters de Canadá en 2018).